«شرطة أبوظبي» تحتفل بتخريج «مهارات المطاردة المرورية»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج 16 منتسباً من الدورة رقم 12 لعام 2024 حول «مهارات المطاردة المرورية الميدانية»، والتي عقدها فرع التدريب المروري في معهد العدالة الجنائية بمدينة العين التابع لإدارة المعاهد الشرطية بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية اهتمام شرطة أبوظبي بمتابعة المستجدات الأمنية والتطورات في مجالات التدريب، والتي تسهم في رفع كفاءة المنتسبين وتأهيلهم في مختلف مجالات العمل الشرطي والأمني، وذلك ضمن خطط التدريب السنوية، وتعريفهم بأحدث المعارف والتطبيقات، والمعارف التخصصية.

وأشاد بجهود المدربين في تنفيذ الدورة، وبمستوى الخريجين، وحرصهم على متابعة المستجدات بمجالات عملهم ووزع الشهادات على الخريجين، بحضور رؤساء الأقسام، وعدد من الضباط والأفراد.

وكان الحفل قد تضمن سيناريو عملياً نفذه الخريجون حول كيفية التصدي لأحد المخالفين عبر مطاردة دوريات المرور لشخص يقود سيارته بتهور ورفضه اتباع التعليمات وقواعد المرور وتم تنفيذ (السيناريو العملي) بالتعاون مع إدارة العمليات المركزية، وإدارة طيران شرطة أبوظبي، وإدارة المهام الخاصة، وإدارة التفتيش الأمني k9، واشتمل على التطبيقات العملية لـ«تطبيقات سياسة المطاردة»، والتي أداها الخريجون بصورة متميزة.

وأوضح محمد سعيد النعيمي، مدير فرع التدريب المروري بالعين، أن الدورة ركزت على رفع الكفاءة الميدانية لمنتسبي المرور والدوريات الأمنية لاستخدام الفنون التكتيكية ومهارات التجاوب مع الأحداث الأمنية عند متابعة المخالفين لقوانين وأنظمة المرور، وتطبيق سياسة المطاردات المرورية، وتعزيز السلامة العامة على الطرقات في مثل هذه الظروف الأمنية.