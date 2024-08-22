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علوم الدار

طلبة جامعة محمد بن راشد للطب يحصدون جوائز في ماليزيا وسنغافورة

طلاب الجامعة خلال المشاركة (من المصدر)
23 أغسطس 2024 01:55

دبي (الاتحاد)

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احتفت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بالمشاركة المتميزة لطلابها في برنامج الابتكار التدريبي الذي نظمته جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا الأسترالية في ماليزيا وسنغافورة. وأثمرت المشاركة الأولى لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن حصول طالبين من الجامعة على جوائز ضمن فئتي، أفضل عرض، وأفضل استراتيجية، في خطوةٍ تعكس المواهب الاستثنائية التي تحتضنها الجامعة، وتجسد التزامها المستمر بتعزيز الابتكار في مجال الرعاية الصحية.
وقال الدكتور ياسين حجيات، الأستاذ المشارك في الابتكار في العلوم الصحية والصحة الرقمية في كلية الطب بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «قدّم البرنامج التدريبي العالمي فرصةً استثنائيةً أتاحت لطلابنا الموهوبين في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية التعرف على الممارسات والجهود العالمية المتنوعة في مجال الرعاية الصحية».

جامعة محمد بن راشد للطب
ماليزيا
سنغافورة
جامعة كوينزلاند
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