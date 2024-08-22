الجمعة 23 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة أبوظبي: 100 مختبر لتزويد الطلبة بخبرات تعليمية عالية

استعدادات خاصة لاستقبال العام الدراسي (من المصدر)
23 أغسطس 2024 01:54

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
عموتة: النني يسهم بـ «البيئة الإيجابية»
شرطة أبوظبي تكرم الفائزين ببطولة الطائرة

أنهت جامعة أبوظبي في كل من أبوظبي والعين ودبي الاستعدادات الخاصة لاستقبال ‏الطلبة المستجدين والمنتظمين بأنشطة ومبادرات جديدة ومرافق مطورة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، وتوفير متطلبات الحياة الجامعية بتفاصيلها كافة، وتهيئة بيئة أكاديمية شاملة ومحفزة على مواصلة التحصيل العلمي. حرصت جامعة أبوظبي، مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، على القيام باستثمارات مدروسة في جميع الكليات في تجسيد لالتزامها الثابت بتوفير موارد عالية الجودة وبيئة تعليمية داعمة لطلبتها، حيث سيتمكن الطلبة هذا العام من الوصول إلى أكثر من 100 مختبر واستوديو جديد وقاعة محكمة صورية للتدريب، صُممت جميعها لتزويد الطلبة بخبرات تعليمية عملية. 
وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: نحن على ثقة بأن تطوير مرافقنا سيعود بالفائدة على راحة الطالب، وسيدعم أعضاء هيئة التدريس لتقديم أحدث الأبحاث والمعلومات في مجالات تخصصهم، والمضي قدماً في تقديم مستويات عالمية رائدة في التعليم.

جامعة أبوظبي
أبوظبي
العين
دبي
العام الدراسي الجديد
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
اليوم 16:51
توتنهام يفتقد «مهاجم الجديد»!
الرياضة
توتنهام يفتقد «مهاجم الجديد»!
اليوم 19:32
عموتة: النني يسهم بـ «البيئة الإيجابية»
الرياضة
عموتة: النني يسهم بـ «البيئة الإيجابية»
اليوم 19:30
قوات أمن روسية
الأخبار العالمية
روسيا: تحرير رهائن سجن فولغوغراد و"تحييد" المحتجِزين
اليوم 19:27
منقذ «قلب» إريكسن يعلن اعتزاله دولياً
الرياضة
منقذ «قلب» إريكسن يعلن اعتزاله دولياً
اليوم 19:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©