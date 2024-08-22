جامعة أبوظبي: 100 مختبر لتزويد الطلبة بخبرات تعليمية عالية

أبوظبي (الاتحاد)

أنهت جامعة أبوظبي في كل من أبوظبي والعين ودبي الاستعدادات الخاصة لاستقبال ‏الطلبة المستجدين والمنتظمين بأنشطة ومبادرات جديدة ومرافق مطورة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية، وتوفير متطلبات الحياة الجامعية بتفاصيلها كافة، وتهيئة بيئة أكاديمية شاملة ومحفزة على مواصلة التحصيل العلمي. حرصت جامعة أبوظبي، مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، على القيام باستثمارات مدروسة في جميع الكليات في تجسيد لالتزامها الثابت بتوفير موارد عالية الجودة وبيئة تعليمية داعمة لطلبتها، حيث سيتمكن الطلبة هذا العام من الوصول إلى أكثر من 100 مختبر واستوديو جديد وقاعة محكمة صورية للتدريب، صُممت جميعها لتزويد الطلبة بخبرات تعليمية عملية.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: نحن على ثقة بأن تطوير مرافقنا سيعود بالفائدة على راحة الطالب، وسيدعم أعضاء هيئة التدريس لتقديم أحدث الأبحاث والمعلومات في مجالات تخصصهم، والمضي قدماً في تقديم مستويات عالمية رائدة في التعليم.