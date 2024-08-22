«نقل مدرسي آمن» في عجمان

عجمان (الاتحاد)

أطلقت هيئة النقل في عجمان، مبادرة استباقية تحت عنوان «نقل مدرسي آمن ومستدام»، تزامناً مع بدء العام الدراسي، تتمثل في فحص استباقي للحافلات المدرسية في أماكن تواجدها بالمدارس، للتأكد من سلامتها فنياً واستيفائها كافة اشتراطات النقل المدرسي، وفقاً للمواصفة القياسية الإماراتية واللائحة التنظيمية بشأن الاشتراطات الخاصة بالنقل المدرسي في إمارة عجمان.

واشتملت المبادرة على فحص 168 حافلة مدرسية من مختلف مدارس الإمارة، للتأكد من استيفائها لجميع المعايير اللازمة، لضمان سلامة الطلاب خلال انتقالهم اليومي من وإلى المدارس، وذلك كجزء من التزام الهيئة بتعزيز معايير الأمن والسلامة في النقل المدرسي، وضمان جاهزية الحافلات بشكل مستمر لتوفير بيئة نقل آمنة ومستدامة.

وأكدت هيئة النقل أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهودها الاستباقية لتحسين جودة خدمات النقل المدرسي، وتقديم الدعم اللازم للمدارس لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة، بما يعزز من ثقة أولياء الأمور ويؤمن تجربة نقل مدرسية آمنة ومريحة للطلاب.

وقالت إنها ملتزمة بإحكام الرقابة على عمليات النقل المدرسي، باعتبارها عنصراً أساسياً لضمان سلامة الطلاب خلال رحلتي الذهاب والإياب، وتشمل الرقابة مجموعة من الإجراءات والمعايير، التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الأمان والجودة في خدمات النقل، مما يعزز من تجربة الطلاب الدراسية ويضمن سلامتهم اليومية، كما يتم تفتيش المركبات الخاصة غير المرخصة، التي تُستخدم لنقل الطلاب، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة الجميع.