الجمعة 23 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«نقل مدرسي آمن» في عجمان

استعدادات مكثفة لبداية العام الدراسي (من المصدر)
23 أغسطس 2024 01:54

عجمان (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
«حميد بن راشد لخدمة القرآن» يختتم برنامجه الصيفي
ضمن مبادرات رئيس الدولة.. «الشارقة للخدمات الإنسانية» تستقبل الطلبة بمبانيها الجديدة

أطلقت هيئة النقل في عجمان، مبادرة استباقية تحت عنوان «نقل مدرسي آمن ومستدام»، تزامناً مع بدء العام الدراسي، تتمثل في فحص استباقي للحافلات المدرسية في أماكن تواجدها بالمدارس، للتأكد من سلامتها فنياً واستيفائها كافة اشتراطات النقل المدرسي، وفقاً للمواصفة القياسية الإماراتية واللائحة التنظيمية بشأن الاشتراطات الخاصة بالنقل المدرسي في إمارة عجمان.
واشتملت المبادرة على فحص 168 حافلة مدرسية من مختلف مدارس الإمارة، للتأكد من استيفائها لجميع المعايير اللازمة، لضمان سلامة الطلاب خلال انتقالهم اليومي من وإلى المدارس، وذلك كجزء من التزام الهيئة بتعزيز معايير الأمن والسلامة في النقل المدرسي، وضمان جاهزية الحافلات بشكل مستمر لتوفير بيئة نقل آمنة ومستدامة.
وأكدت هيئة النقل أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهودها الاستباقية لتحسين جودة خدمات النقل المدرسي، وتقديم الدعم اللازم للمدارس لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة، بما يعزز من ثقة أولياء الأمور ويؤمن تجربة نقل مدرسية آمنة ومريحة للطلاب.
وقالت إنها ملتزمة بإحكام الرقابة على عمليات النقل المدرسي، باعتبارها عنصراً أساسياً لضمان سلامة الطلاب خلال رحلتي الذهاب والإياب، وتشمل الرقابة مجموعة من الإجراءات والمعايير، التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الأمان والجودة في خدمات النقل، مما يعزز من تجربة الطلاب الدراسية ويضمن سلامتهم اليومية، كما يتم تفتيش المركبات الخاصة غير المرخصة، التي تُستخدم لنقل الطلاب، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة الجميع.

هيئة النقل
عجمان
النقل المدرسي
المدارس
العام الدراسي الجديد
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
اليوم 16:51
توتنهام يفتقد «مهاجم الجديد»!
الرياضة
توتنهام يفتقد «مهاجم الجديد»!
اليوم 19:32
عموتة: النني يسهم بـ «البيئة الإيجابية»
الرياضة
عموتة: النني يسهم بـ «البيئة الإيجابية»
اليوم 19:30
قوات أمن روسية
الأخبار العالمية
روسيا: تحرير رهائن سجن فولغوغراد و"تحييد" المحتجِزين
اليوم 19:27
منقذ «قلب» إريكسن يعلن اعتزاله دولياً
الرياضة
منقذ «قلب» إريكسن يعلن اعتزاله دولياً
اليوم 19:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©