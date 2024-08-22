«معاً» تطلق دورة «ريادة الأعمال لتحقيق الأثر الاجتماعي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عن إطلاق أحدث نسخة من برنامج حاضنة معاً الاجتماعية بالتعاون مع ستارت إيه دي، منصة تسريع الأعمال العالمية المدعومة من شركة تمكين، والتي تتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً لها. سيتمحور موضوع هذه النسخة حول «ريادة الأعمال لأجل الأثر الاجتماعي»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة التاسعة في وقت سابق من العام الحالي. تهدف حاضنة معاً الاجتماعية إلى بناء وتطوير شبكة قوية ونشطة من المؤسسات الاجتماعية التي تتبنى الابتكار الاجتماعي وأفضل الممارسات المتبعة في معالجة الأولويات الاجتماعية المهمة في أبوظبي وتعمل على تمكين رواد الأعمال الاجتماعيين والشركات الناشئة من تطوير الخدمات والحلول بما يعزز التعاون المجتمعي في أبوظبي، وتستقبل الحاضنة الاجتماعية طلبات المشاركة في هذه الدورة حتى تاريخ 10 سبتمبر 2024. وتعالج هذه النسخة من الحاضنة الاجتماعية مواضيع تقديم الخدمات لأصحاب الهمم، وتوفير الرعاية لكبار المواطنين، وإعادة تأهيل الشباب وتوفير الدعم لهم، وتعزيز نمط حياة فئة العمال من ذوي الياقات الزرقاء، ودعم ورعاية ضحايا العنف المنزلي، وإعادة تأهيل الأفراد وإدماجهم في المجتمع، إلى جانب التمكين الاقتصادي. وترحّب حاضنة معاً الاجتماعية بدورتها القادمة بالراغبين بالمشاركة من جميع الجنسيات والفئات العمرية، بهدف دعم مجموعة متنوعة وشاملة من مؤسسي المشاريع المبتكرين والمبدعين، لتعزيز أعمالهم ومواصلة النمو والنجاح. وانطلاقاً من سعيها لدعم الشركات في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ذات أثر اجتماعي، تعتزم هيئة معاً استضافة 30 شركة ناشئة واعدة في الدورتين القادمتين.

الأدوات والموارد

قالت سلمى غرامة، مدير إدارة الأعمال الاجتماعية في هيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «تدعم حاضنة معاً الاجتماعية الجيل الجديد من روّاد الأعمال، وتعزز ما يقدمونه من حلولٍ مبتكرة لمعالجة الأولويات الاجتماعية. وتسعى هيئة المساهمات المجتمعية - معاً من خلال هذا البرنامج إلى تمكين روّاد الأعمال والشركات الاجتماعية الناشئة وتزويدهم بالأدوات والموارد والدعم اللازم لتنفيذ أفكارهم. ويعمل البرنامج على تمكين رواد الأعمال من تنمية أعمالهم وتوفير حلول مستدامة تدعم المنظومة الاقتصادية للقطاع الاجتماعي وتساهم في تعزيز تبادل المعرفة في مجتمع أبوظبي». وبدورها، قالت دانة كمالي، رئيس قطاع الأعمال في مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية: «يسرنا أن ندعم إطلاق النسخة الجديدة من برنامج الحاضنة الاجتماعية، الذي يتواءم مع رؤية مجرى في دعم المشاريع ذات الأولوية الوطنية تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة. ويهدف البرنامج بدوره إلى تقدير وتعزيز المؤسسات الاجتماعية التي تساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة». وصرّح راميش جاجاناثان، المدير العام لمنصة ستارت إيه دي: «يعيش 50% من سكان العالم في المناطق الحضرية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 67% بحلول عام 2050، مما يحدث تأثيراً كبيراً على مجتمعاتنا. لقد أظهرت أبوظبي التزاماً واضحاً بتحقيق الرؤية واستثمار الموارد والالتزام برعاية الابتكار، لتكون الأكثر تطوراً وتأثيراً على مستوى العالم، بهدف بناء مدن ذكية ومستدامة تعود بالنفع على الجميع».