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علوم الدار

سعود بن صقر يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «راكز» و«التجارة الأميركية» بدبي

سعود بن صقر خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
23 أغسطس 2024 01:55

رأس الخيمة (وام)

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أهمية تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين، لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة المتنامية مركزاً رائداً لازدهار الشركات ووجهة مفضلة لتأسيس الأعمال.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصره بمدينة صقر بن محمد، أمس، مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، ووفداً من غرفة التجارة الأميركية في دبي، وكبريات الشركات الأميركية بحضور عددٍ من المسؤولين في رأس الخيمة.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التجارية والشراكة الاستراتيجية المتنامية مع الولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات الاقتصادية وبحث الفرص الاستثمارية والاقتصادية التي توفرها إمارة رأس الخيمة للشركات.
وشهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، وغرفة التجارة الأميركية في دبي، لتعزيز التعاون ودعم مجتمع الأعمال لدى الجهتين.
وقع مذكرة التفاهم رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، وسامي بوسابا، رئيس غرفة التجارة الأميركية في دبي.
وعبرت مارتينا سترونغ، وأعضاء الوفد الأميركي، عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة لكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدين بعمق العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والبيئة الاستثمارية المتميزة لإمارة رأس الخيمة.

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