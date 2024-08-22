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علوم الدار

سعود بن صقر وعبدالله بن سالم والشيوخ يعزون في وفاة خالد بن فيصل القاسمي

سعود بن صقر خلال تقديم واجب العزاء بحضور نهيان بن مبارك (الصور من وام)
23 أغسطس 2024 01:55

الشارقة (وام)
قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء إلى الشيخ الدكتور فيصل بن خالد القاسمي، في وفاة نجله المغفور له بإذن الله، الشيخ خالد بن فيصل بن خالد القاسمي.
وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال تقديمه واجب العزاء في مجلس العزاء بمنطقة النوف في إمارة الشارقة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من المسؤولين.

كما قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ خالد بن فيصل بن خالد القاسمي.
وأعرب سموه لدى زيارته مجلس العزاء في مجلس الشيخ طارق بن فيصل بن خالد القاسمي بمنطقة النوف عن صادق مواساته لذوي الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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كما قدم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أمس، واجب العزاء إلى الشيخ الدكتور فيصل بن خالد القاسمي، في وفاة نجله المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن فيصل بن خالد القاسمي، وذلك في مجلس العزاء بمنطقة النوف.
وأعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وقدم واجب العزاء إلى جانب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ حميد بن عبدالله النعيمي، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

سعود بن صقر القاسمي
رأس الخيمة
فيصل بن خالد القاسمي
عبدالله بن سالم القاسمي
الشارقة
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