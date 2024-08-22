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بيان مشترك من الإمارات ودول ومنظمات بشأن السلام في السودان

بيان مشترك من الإمارات ودول ومنظمات بشأن السلام في السودان
23 أغسطس 2024 00:34

بيان مشترك من الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة، وسويسرا، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة في سويسرا بشأن السلام المستدام في السودان: دمج وجهات نظر، وقيادة، وتوصيات المرأة السودانية في جهود السلام والإنسانية في السودان.
«إننا ندرك الدور المحوري الذي تلعبه النساء في السودان كناشطات للسلام، وعاملات في المجال الإنساني، وخبيرات، وركيزات لمجتمعاتهن. إن إدماج النساء أمر أساسي، ولا غنى عنه، لتحقيق السلام واستدامته في السودان، ويتعين علينا الإنصات إلى وجهات نظر النساء السودانيات وتوصياتهن، والعمل على تنفيذها في حال أردنا تحقيق نتائج مجدية. ونشيد هنا بالمبادرات الناجحة الآنفة التي نُفذت مع النساء السودانيات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وبفضل الاجتماعات التي عقدناها مع مجموعة متنوعة من الخبيرات المدنيات السودانيات، فإننا ملتزمون بتعزيز هدف مشترك وهو معالجة الأزمة التي تعاني منها النساء والأطفال في السودان، فضلاً عن تعزيز أهدافهن وتلبية احتياجاتهن عبر المسارات المختلفة لهذه المحادثات. كما نلتزم بتكثيف جهودنا الدبلوماسية لحماية كافة المدنيين، خاصة النساء والأطفال، من جميع أشكال العنف، بما يشمل العنف الجنسي أثناء النزاع. 
ولهذا السبب، أنشأت الوفود اليوم مجموعة متخصصة، ستمنح الأولوية لدمج أفكار وتوصيات النساء في السودان. وسنواصل أيضاً مشاوراتنا مع النساء السودانيات ضمن منصة «ملتزمون بتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان»، وذلك لتعزيز أصواتهن، بينما نعمل باتجاه مستقبل يعم السلام والازدهار فيه أرجاء السودان».

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