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علوم الدار

الطقس صحو مع احتمال سقوط أمطار غدا

أبوظبي
23 أغسطس 2024 18:15

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر واحتمال سقوط أمطار.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وتتراوح سرعتها بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 23:61 والمد الثاني عند الساعة 04:27، والجزر الأول عند الساعة 09:54 والجزر الثاني عند الساعة 22:20.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:31 والمد الثاني عند الساعة 53 :01.

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المصدر: وام
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