تنويه إلى الجمهور بسبب الأحوال الماطرة

شهدت مناطق مختلفة من الدولة، اليوم الجمعة، تساقط أمطار متفاوتة تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة، ما استدعى توجيه تنويه إلى الجمهور.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي "تشهد مناطق متفرقة في مدينة العين أمطاراً متوسطة إلى غزيرة".

وأضاف المكتب، في حسابه على منصة إكس "نُهيب بالجمهور التقيد بالحدود المعدلة للسرعة، والابتعاد عن مسارات الأودية والسيول، والتأكد من توافر معدات الإسعافات الأولية ووسائل إنارة احتياطية".

بدورها، دعت شرطة أبوظبي "السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية".

وأفاد المركز الوطني للأرصاد بهطول "أمطار متوسطة إلى غزيرة على الهير (العين)" و"أمطار متوسطة على خطم الشكلة (العين)".

كما ذكر المركز، في حسابه على منصة "إكس" تساقط "أمطار متوسطة إلى غزيرة على شرق أم غافه (العين)" و"أمطار غزيرة على طريق الشويب- المدام".

كما كتب المركز "أمطار غزيرة على شوكة/ المصيلي (رأس الخيمة)".