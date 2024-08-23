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علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس غينيا بيساو يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

رئيس الدولة ورئيس غينيا بيساو يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
23 أغسطس 2024 22:36

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة عمر سيسوكو إمبالو رئيس جمهورية غينيا بيساو، اليوم خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية ومسارات التعاون المشترك في جميع المجالات خاصةً التنموية والاقتصادية والتجارية التي تخدم أولويات التنمية والتطور في البلدين. 
وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وغينيا بيساو وتوسيع آفاق التعاون ومجالاته بما يعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما. 
كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

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محمد بن زايد
رئيس الدولة
عمر سيسوكو امبالو
غينيا بيساو
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