«بلدية عجمان» تختتم «صيفنا سعادة 2024»

عجمان (الاتحاد)

اختتمت دائرة البلدية والتخطيط برامجها التعليمية والترفيهية التي نظمتها تحت مظلة البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة 2024» بدورته الخامسة، مستهدفةً 224 مشتركاً، في إطار سعيها المتواصل لإعداد أجيال متمكنة تحمل راية المستقبل.

وقال إبراهيم صمره الشحي، مدير إدارة الاتصال والمجتمع بالدائرة، رئيس فريق فعاليات البرنامج الصيفي في دائرة البلدية، إن الدائرة نظمت تسعة برامج في مدينة عجمان ومدينتي مصفوت والمنامة، مستندة إلى كفاءات مؤهلة أعدت خطة عمل متكاملة لصقل المهارات وتنمية المواهب وتمكين الجيل الناشئ، وإمدادهم بالمعارف والمعلومات التي تمكنهم من احتراف تقنيات ولغات العصر.

وأضاف أن خمسة عشر مدرباً عملوا على تقديم أفضل التجارب والخبرات، بواقع 132 ساعة تدريبية، لنرى 60 مشروعاً تطبيقياً في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن البرامج سعت لإشراك جميع الفئات والشرائح، كما خصصت برنامجاً للأطفال المبدعين من فئة التوحد، لإشراكهم في الفعاليات وتنمية مهاراتهم، والتأكيد على دورهم المهم في المجتمع.

وأعرب الشحي عن سعادته بالمشاركة الفاعلة وحرص الطلبة وذووهم على الالتحاق بالأنشطة المفيدة والإيجابية والتي تثري معارفهم، وتوسع مداركهم، وتعينهم على التسلح بالمهارات والتقنيات الحديثة.