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علوم الدار

«إسلامية دبي» تختتم برنامج «غراس الصيف»

جانب من فعاليات البرنامج (من المصدر)
24 أغسطس 2024 01:20

دبي (الاتحاد)

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اختُتِمت فعاليات برنامج «غراس الصيف 2024» الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مطلع شهر يوليو، واستمر حتى شهر أغسطس، بالتزامن مع إجازة الطالبات الصيفية، وهو برنامج تفاعلي يهدف إلى غرس القيم والأخلاق الإسلامية والإنسانية، وتعلم مهارات القيادة والاستدامة والابتكار، وتعزيز الهوية الوطنية والسنع الإماراتي في 6 مواقع موزعة في دبي.
وقد تم تنفيذه على مرحلتين، بالتنسيق مع بعض الجهات الخارجية والشركاء الاستراتيجيين منهم: هيئة تنمية المجتمع، الإدارة العامة للدفاع المدني، متحف المستقبل، بلدية دبي، هيئة الصحة بدبي، هيئة كهرباء ومياه دبي، شرطة دبي، مركز إرادة، هيئة الثقافة والفنون، نادي حتا، مؤسسة دبي للنساء والأطفال، ومؤسسة وطني. وتم من خلاله تنظيم ورش عملية متنوعة تجمع المتعة والفائدة، والاستدامة، والابتكار، والقيادة،، وبما يتوافق مع أجندة دبي الاجتماعية 33، محققاً هدفاً من أهدافها المتمثل في تعزيز الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً وتسامحاً وتمسكاً بالقيم والهوية الوطنية.
يذكر أن البرنامج استقبل جميع المسجلين، ما ساهم في تجاوز العدد المستهدف من المستفيدات، وعددهن 1200 مستفيدة في جميع المراكز المخصصة للبرنامج كمركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، ومركز المزهر الثقافي الإسلامي، ومركز ند الشبا الثقافي الإسلامي، ومراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه في ند الشبا والورقاء، ومركز حتا المجتمعي، حيث بلغ عدد المستفيدات أكثر من 500 مستفيدة في الفترة الثانية فقط (أغسطس)، وأكثر من 690 مستفيدة في الفترة الأولى (يوليو).

إسلامية دبي
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