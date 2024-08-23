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1223 طناً حصيلة 5 موانئ من الأسماك في أبوظبي

1223 طناً حصيلة 5 موانئ من الأسماك في أبوظبي
24 أغسطس 2024 01:20

إيهاب الرفاعي (أبوظبي) 

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بلغ إجمالي إنتاج مصايد الأسماك في إمارة أبوظبي حوالي 1223 طناً، بقيمة إجمالية تبلغ 18.8 مليون درهم خلال عام 2022، ساهمت فيها 5 موانئ، حيث بلغ حجم إنتاج ميناء الحر 677 طناً، وميناء الصدر 228 طناً، وميناء المرفأ 177 طناً، وميناء جزيرة دلما 114 طناً، والسلع 28 طناً.
يتفاوت حجم وقيمة محصول الصيد في إمارة أبوظبي حسب الموقع الجغرافي، فعلى سبيل المثال، يوفر إنزال موانئ الصيد في أبوظبي والصدر أكثر من ثلثي محصول صيد الإمارة بأكملها من حيث الحجم والقيمة، بواقع 905 أطنان، بقيمة 13.5 مليون درهم، وتوفر موانئ مدينة أبوظبي وحدها أكثر من نصف محصول صيد الإمارة بأكملها، بواقع 667 طناً، بقيمة 10.1 مليون درهم. 
من ناحية أخرى، يحتل ميناء المرفأ في منطقة الظفرة المرتبة الثالثة من حيث حجم محصول الصيد، بإجمالي إنزال يبلغ 177 طناً، وثالث أعلى قيمة 3 ملايين درهم. كما جاءت جزيرة دلما في المرتبة الرابعة من حيث حجم محصول الصيد والقيمة، بواقع 114 طناً، بقيمة 1.8 مليون درهم، مقارنة بالموانئ الخمسة الأخرى، كما احتلت السلع المرتبة الخامسة، وكانت الأقل إنتاجاً من حيث الحجم والقيمة، بواقع 28 طناً، بقيمة 568000 درهم.
وخلال عام 2022، أنتج قطاع مصايد الأسماك واستزراع الأحياء المائية في الإمارة 1571 طناً من الأنواع البحرية، بقيمة 47.7 مليون درهم، ووفر فرص عمل مباشرة لحوالي 1556 شخصاً. 
المأكولات البحرية
من ناحية أخرى، أنتج قطاع مصايد الأسماك واستزراع الأحياء المائية، الذي يضم خمس منشآت عاملة، 347.5 طن، بقيمة إجمالية قدرها 28.8 مليون درهم، تمثل 22% من إنتاج المأكولات البحرية في الإمارة. كما حظيت منطقتا أبوظبي والصدر بأكثر من ثلثي إنتاج الصيد، بينما ساهمت منطقة أبوظبي وحدها بأكثر من نصف الإنتاج. 
المصايد
ضمت المصايد التجارية أربعين نوعاً من ثماني عائلات وعائلات فرعية مختلفة، إضافة إلى فئة مختلطة واحدة. اعتبرت الأنواع الأربعة، وهي الكنعد، والهامور، والنيسر، وجش أم الحال الأكثر أهمية من حيث الحجم والقيمة، حيث مثلت 63 % من الحجم الكلي و70 % من إجمالي قيمة المحصول. اعتمد إنتاج استزراع الأحياء المائية على ستة أنواع، وكان الكافيار، والروبيان الهندي الأبيض هما النوعان الرئيسيان فيها، حيث ساهما بنسبة 30 % من إجمالي الإنتاج.

الأسماك
أبوظبي
الصيد
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