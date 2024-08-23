«أبوظبي للتراث» شريك تراثي لـ«الصيد والفروسية 2024»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للتراث مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، وذلك بصفتها شريكاً تراثياً للحدث الذي يقام تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، في الفترة من 31 أغسطس وحتى 8 سبتمبر 2024، في مركز أدنيك أبوظبي.

وتأتي مشاركة الهيئة في المعرض الذي تنظمه للمرة الأولى شركة كابيتال للفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك، بالتعاون والشراكة مع نادي صقاري الإمارات، انطلاقاً من دورها في المحافظة على القيم التراثية وترسيخ الهوية الوطنية في المجتمع، والحرص على التعريف بثقافة الإمارات وموروثها الأصيل أمام زوار معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من مختلف أنحاء العالم.

وتقدم هيئة أبوظبي للتراث خلال مشاركتها في المعرض تجربة تراثية متميزة للزوار، تتضمن أنشطة متنوعة مثل عروض «الصقارة» والمسابقات، إلى جانب الورش والعروض الحية للصناعات والحرف اليدوية التقليدية، كما تستضيف عدداً من ورش العمل النقاشية في مجال التراث الإماراتي والعربي المتعلق بالصيد والفروسية. ولإشراك أجيال المستقبل، تنظم الهيئة أيضاً مجموعة من الفعاليات والأنشطة المصممة خصيصاً للأطفال، بهدف تعريفهم بتراث الإمارات الأصيل، وتعزيز ارتباطهم به، وترسيخ مكانته في نفوسهم، وكذلك رفع مستوى الوعي لديهم بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية.