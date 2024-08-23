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علوم الدار

10 ديسمبر المقبل.. انطلاق «حوار أبوظبي للفضاء»

10 ديسمبر المقبل.. انطلاق «حوار أبوظبي للفضاء»
24 أغسطس 2024 01:21

آمنة الكتبي (أبوظبي) 

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تنطلق فعاليات النسخة الثانية من حوار أبوظبي للفضاء في 10 - 11 ديسمبر القادم، حيث يعتبر منصة عالمية فريدة من نوعها للريادة العالمية في مجال الفضاء، ويجمع الحدث الذي يستمر يومين جميع المؤثرين في قطاع الفضاء سواء في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، بالإضافة للقطاع الأكاديمي لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه صناعة الفضاء.
وستشهد النسخة الثانية من حوار أبوظبي للفضاء أجندة ثرية تركز على استدامة وأمن الفضاء، إلى جانب مناقشة العديد من التحديات، ومن بينها الوصول العادل للفضاء الخارجي، حيث يعد الحدث منصة فريدة تجمع قادة وصناع السياسات في مجال الفضاء لمناقشة المواضيع ذات الأولوية حول تطوير سياسات الفضاء الدولية واستدامة الأنشطة الفضائية، وتسليط الضوء إلى أحدث العلوم والتكنولوجيا المتعلقة في الصناعة، كما يهدف الحوار إلى توفير منصة لتسليط الضوء على تحديات قطاع الفضاء العالمي أمام رؤساء الدول والحكومات وكبار صناع القرار.
ويهدف حوار أبوظبي للفضاء إلى إطلاق حوار عالمي يناقش الاحتياجات العالمية من القدرات الاستراتيجية والخدمات والبنى التحتية والقوانين والموارد الأساسية، تحفيز دعم برامج الفضاء في القطاعين العام والخاص، كما يعد منتدى للقرارات المتعلقة بالتعاون في الاستخدام المشترك للفضاء، ويهدف لضمان التزام الفضاء كأحد القطاعات التقنية الحيوية الهامة لتحقيق التنمية المستدامة في المستقبل.
الخبراء 
ويستضيف الحوار في نسخته الثانية عدداً من الخبراء والمختصين، منهم جوزيف أشباخر المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية وجيفري مانبر رئيس المحطات الفضائية والدولية، بالإضافة إلى الأولجا دريشر عضو مجلس إدارة المعهد الدولي للفضاء والرئيس التنفيذي للسياسية والعلاقات الحكومية والدكتور بيتر مارتينيز المدير التنفيذي لمؤسسة العالم الآمن، بالإضافة إلى جون مولهولاند نائب الرئيس ومدير برنامج محطة الفضاء الدولية.
وترسخ استضافة الإمارات لحوار أبوظبي للفضاء، الثقة الكبيرة التي يضعها العالم في قدرات الكوادر الوطنية، وتعكس مدى الإسهامات التي تضيفها المشروعات الوطنية في قطاع الفضاء لخدمة البشرية وإفادة المجتمع العلمي العالمي، كما وتستعد وكالة الإمارات للفضاء لاستضافة هذا الحدث العالمي في إمارة أبوظبي، حيث سيتم الكشف عن المحاور التي سيتناولها الحوار والنقاشات والمشاركة الواسعة من صناع قرار وممثلين عن وكالات الفضاء ووزراء وشركات متخصصة عالمية.
الشراكات
يعد الحوار فرصة مهمة لتطوير الشراكات في قطاع الفضاء، وتعزيز التعاون العالمي في جميع المجالات ذات الصلة بالفضاء وتعزيز التنمية المستدامة، للخروج برؤية موحدة تدعم برامج الفضاء.

أبوظبي
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الفضاء
حوار أبوظبي للفضاء
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