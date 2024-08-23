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علوم الدار

«الفجيرة للتميز الحكومي» يطلق دليل التخطيط الاستراتيجي

«الفجيرة للتميز الحكومي» يطلق دليل التخطيط الاستراتيجي
24 أغسطس 2024 01:20

الفجيرة (وام)

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أطلقت إدارة الاستراتيجية والحوكمة، متمثلة في برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، دليلاً شاملاً للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء الحكومي يهدف إلى تعزيز وتطوير ممارسات إعداد وإدارة الاستراتيجيات في الجهات الحكومية بالإمارة. ويسعى الدليل إلى تنسيق العمل الحكومي بشكل فعال، ما يضمن توافقه مع التوجهات الحكومية، ويساهم في تحسين الخدمات وتطوير الأداء الحكومي.
ويمثل التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء عنصرين أساسيين لنجاح أي جهة أو مؤسسة، حيث يوفر التخطيط الاستراتيجي إطاراً يوجه اتخاذ القرارات، وتحديد الأهداف لتحقيق رؤية مستدامة، بينما تضمن إدارة الأداء متابعة تحقيق هذه الأهداف وقياس مدى التقدم والكفاءة في التنفيذ.
وتم تطوير الدليل مع مراعاة عدة مبادئ، منها التركيز على الأولويات الحكومية وإشراك الأطراف المعنية، وضمان التكامل مع الأولويات الوطنية والحكومة الاتحادية، إضافة إلى التركيز على مبدأ الرشاقة في التخطيط والتنفيذ.
ويوفر الدليل مبادئ أساسية للجهات الحكومية لبدء عمليات التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، بدءاً من تطوير الخطة الاستراتيجية الخاصة بها وحتى إدارة تنفيذها وتقييمها، إلى جانب توضيح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالفرق المشاركة في التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء على مستوى الجهات الحكومية، وكيفية التواصل فيما يخص تطوير الخطة الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها.
ويُعد الدليل أداة استرشادية لتوجيه الجهات الحكومية حول آليات وطرق التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء المتبعة في حكومة الفجيرة، تحقيقاً لرؤية الإمارة والدولة بطرق متناغمة في التخطيط والتنفيذ والتقييم والمراجعة لمساعدة الجهات الحكومية في تحقيق أهدافها الرئيسة، من خلال تناول جوانب عدة من التخطيط، بما في ذلك تحليل البيئة الخارجية والداخلية، وتحديد الأهداف الاستراتيجية.

التميز الحكومي
الفجيرة
الأداء الحكومي
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