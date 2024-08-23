«تريندز» ينظم جلسة «البحث العلمي.. شراكة عالمية نحو مستقبل مستدام»

أبوظبي (الاتحاد)

استضاف مركز تريندز للبحوث والاستشارات بمقره في أبوظبي، وارن كينج، نائب سفير كومنولث أستراليا لدى دولة الإمارات، في جلسة حوارية حملت عنوان «البحث العلمي.. شراكة عالمية نحو مستقبل مستدام». وشهدت الجلسة حواراً مثمراً حول سبل تعزيز التعاون البحثي بين «تريندز» والمراكز البحثية في أستراليا، كما تم الحديث عن أحدث التطورات في مجالات الطاقة المتجددة، والزراعة الذكية، والابتكار التكنولوجي. وأكدت الجلسة دور البحث العلمي في تعزيز هذه المجالات، مشدّدة على أهمية الاستثمار في البحث والتطوير وتبادل الخبرات والمعرفة بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية.

وقد أشاد نائب السفير الأسترالي بجهود «تريندز» البحثية ورؤيته العالمية، مشدداً على أهمية البحث العلمي في فهم التطورات والأحداث واستشرافها، مشيراً إلى أن البحث العلمي يمثل ركيزة أساسية في علاقات بلاده مع دولة الإمارات.

وقال إن أستراليا تمتلك خبرات واسعة في مجال البحث العلمي، وهي حريصة على مشاركتها مع مركز «تريندز» بما يُسهم في وضع رؤى وحلول مبتكرة للتحديات العالمية المشتركة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، حرص المركز على تعزيز التعاون البحثي والعلمي مع المراكز البحثية الأسترالية، مشيراً إلى أن هذه الجلسة الحوارية تأتي تتويجاً لسلسلة من المبادرات التي يطلقها المركز لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، مشيداً بالتعاون الوثيق بين المركز والسفارة الأسترالية.

وقد اتفق الجانبان على أهمية تكثيف الجهود المشتركة لإطلاق مبادرات بحثية بناءة، وتبادل الباحثين، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات العلمية المشتركة.