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علوم الدار

«الإمارات للتطوير التربوي» تستضيف الطلبة التربويين المستجدين

«الإمارات للتطوير التربوي» تستضيف الطلبة التربويين المستجدين
24 أغسطس 2024 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

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استضافت كلية الإمارات للتطوير التربوي، الطلبة التربويين المستجدين الذين تم قبولهم للانضمام لبرامجها الأكاديمية للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، ضمن فعاليات البرنامج الإرشادي للطلبة المستجدين.
وحرصت الكلية على توفير بيئة تفاعلية للطلبة خلال البرنامج الإرشادي، بما أتاح المجال أمامهم للتعرف على استراتيجيات وأهداف الكلية، والخدمات الأكاديمية والتقنية التي توفرها الكلية للطلبة، لضمان تفوقهم الأكاديمي وتميزهم المهني، والتي تركز على الإبداع من أجل الابتكار في التعليم، والبحث والممارسات القائمة على الأدلة لتحقيق التأثير المستدام المرجو من التعليم الوطني في دولة الإمارات، مع مراعاة الحفاظ على الهوية الوطنية والموروث الثقافي لدولة الإمارات في تعليم المستقبل، الذي يقوده التربويون ممن يمتلكون شغف التعلم مدى الحياة، للتخصص في مجال التربية والتعليم بدولة الإمارات.
وتضمنت الفعاليات سلسلة من الجلسات عبر الإنترنت وبالحضور الشخصي، منها جلسة تعريفية حول برنامج تدريب المرشدين التربويين، بالإضافة إلى اجتماعات وجهاً لوجه مع المرشدين الحاليين. 

كلية الإمارات للتطوير التربوي
العام الدراسي الجديد
الإمارات
التعليم
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