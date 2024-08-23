أحمد بن حميد النعيمي يعزي في وفاة عبدالرحمن الهاجري

عجمان (وام)

قدم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالرحمن عبدالله أحمد الهاجري، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس ضاحية السيوح بالشارقة. وأعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي عن صادق تعازيه لأبناء وأسرة وذوي الفقيد.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وقدم واجب العزاء إلى جانب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي.. الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ حميد بن عبدالله النعيمي ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.