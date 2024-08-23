السبت 24 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحمد بن حميد النعيمي يعزي في وفاة عبدالرحمن الهاجري

أحمد بن حميد وعبدالعزيز بن حميد خلال تقديم واجب العزاء (وام)
24 أغسطس 2024 01:20

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
8 آلاف دراجة توصيل طلبات في عجمان
«بلدية عجمان» تختتم «صيفنا سعادة 2024»

قدم الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالرحمن عبدالله أحمد الهاجري، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في مجلس ضاحية السيوح بالشارقة. وأعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي عن صادق تعازيه لأبناء وأسرة وذوي الفقيد.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وقدم واجب العزاء إلى جانب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي.. الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ حميد بن عبدالله النعيمي ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

أحمد بن حميد النعيمي
عجمان
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
هطول أمطار
علوم الدار
تنويه إلى الجمهور بسبب الأحوال الماطرة
23 أغسطس 2024
الإمارات إلى نهائي «غرب آسيا» لطائرة الشباب
الإمارات إلى نهائي «غرب آسيا» لطائرة الشباب
اليوم 11:22
العروبة.. «ذكريات مؤلمة» في «ضربة البداية»
الرياضة
العروبة.. «ذكريات مؤلمة» في «ضربة البداية»
اليوم 11:13
رازوفيتش يعود بـ «سيناريو مكرر» أمام الوصل
الرياضة
رازوفيتش يعود بـ «سيناريو مكرر» أمام الوصل
اليوم 10:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©