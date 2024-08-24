الأحد 25 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وساطة إماراتية سابعة بين روسيا وأوكرانيا تتكلل بإطلاق 230 أسيراً

وساطة إماراتية سابعة بين روسيا وأوكرانيا تتكلل بإطلاق 230 أسيراً
24 أغسطس 2024 15:10

أعلنت دولة الإمارات نجاح جهود وساطة قامت بها بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة شملت 230 أسيراً مناصفة بين الجانبين، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 1.788.

وتوجهت وزارة الخارجية بالشكر إلى حكومتي كل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا على تعاونهما مع الوساطة التي بذلتها دولة الإمارات، معتبرة أنّ هذا الإنجاز الذي يأتي بعد نحو شهر على وساطة سابقة ناجحة يعكس التزام دولة الإمارات كوسيط موثوق به لدى الطرفين في دعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين البلدين.

واعتبرت الوزارة أنّ نجاح الوساطة الجديدة - وهي السابعة من نوعها منذ بداية العام 2024 - تجسد علاقات الصداقة والشراكة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين.

أخبار ذات صلة
ترشيح النعيمي لعضوية «مجلس الرياضيين» في «البارالمبية الدولية»
الإمارات تدين بشدة عملية الطعن في ألمانيا

كما أكدت الوزارة استمرار مساعي دولة الإمارات في دعم كافة الجهود والمبادرات التي تهدف إلى الوصول لحل سلمي للنزاع بين البلدين، مؤكدة أن الحوار، وخفض الصعيد السبيل الوحيد لحل الأزمة، ما سيسهم في التخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

تجدر الإشارة إلى أن جهود الوساطة الإماراتية نجحت منذ بداية العام الجاري في إتمام ست عمليات تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت في ديسمبر 2022 في تبادل مسجونَيْن اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية.

المصدر: وام
الإمارات
روسيا
أوكرانيا
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
«مملكة اللؤلؤ» تزين «حدائق المنتزه»
الترفيه
«مملكة اللؤلؤ» تزين «حدائق المنتزه»
اليوم 19:30
تشيلسي يستعرض أمام ولفرهامبتون بـ «سداسية»
الرياضة
تشيلسي يستعرض أمام ولفرهامبتون بـ «سداسية»
اليوم 19:30
نوريس يطيح فيرستابن في عقر داره!
الرياضة
نوريس يطيح فيرستابن في عقر داره!
اليوم 19:27
ترشيح النعيمي لعضوية «مجلس الرياضيين» في «البارالمبية الدولية»
ترشيح النعيمي لعضوية «مجلس الرياضيين» في «البارالمبية الدولية»
اليوم 19:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©