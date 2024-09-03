الإمارات.. تاريخ وحضارة

أيهم النميري (الاتحاد- أبوظبي)

الإمارات العربية المتحدة تجمع بين الحداثة والتراث لتشكل نموذجاً يشار إليه بالبنان في المنطقة والعالم، تضم سبع إمارات تتكامل فيما بينها لتعزيز مسيرة النماء والتطور. منذ تأسيسها في عام 1971، حققت الإمارات تطوراً مذهلاً في مختلف المجالات، مما جعلها مركزاً عالمياً للأعمال والسياحة.

إمارة أبوظبي

إمارة أبوظبي هي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة وهي أكبر إمارات الدولة من حيث المساحة، حيث تشغل نسبة 84% من مساحة الدولة. تضم الإمارة 200 جزيرة وبها ساحل على الخليج العربي يمتد لمسافة 700 كم، وتبلغ مساحتها الإجمالية 67,340 كم مربع.

الجغرافيا

تقع إمارة أبوظبي على ساحل الخليج العربي، وتشاطر حدودها مع سلطنة عُمان من الشرق، والمملكة العربية السعودية من الجنوب والغرب، ودبي من جهة الشمال الشرقي.

دولة الإمارات العربية المتحدة

تضم إمارة أبوظبي ثلاث مناطق رئيسية وهي:

منطقة أبوظبي وبها مدينة أبوظبي العاصمة، وبها مقر رئيس الدولة، ومجلس الوزراء، ومعظم الوزارات والسفارات الأجنبية، وميناء زايد، ومطار أبوظبي الدولي

منطقة العين من الجهة الشرقية، وهي منطقة شديدة الخصوبة ومشهورة بالمزارع، ويقع إلى جنوبها جبل حفيت بارتفاع يبلغ 1240 متراً فوق سطح البحر، ويحتل المركز الأول من حيث الارتفاع في الإمارة.

منطقة الظفرة ويوجد بها الكثير من الغابات الحرجية المزروعة لمكافحة التصحر، وكذلك بعض حقول النفط البرية. تضم المنطقة سبع مدن رئيسية تشمل: ليوا، مدينة زايد، غياثي، الرويس ،المرفأ ،السلع، وجزيرة دلما.

يوجد في الإمارة أربعة جسور رئيسية تربط مدينة أبوظبي بيابستها الرئيسية وهم: جسر المقطع، وجسر المصفح، وجسر الشيخ زايد، وجسر الشيخ خليفة.

الاقتصاد

قبل عام 1958، كان اقتصاد أبوظبي يعتمد على تجارة اللؤلؤ. واليوم، أبوظبي من بين أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز في العالم.



وفقاً للبيانات الرسمية، حققت إمارة أبوظبي زيادة في الاستثمار الأجنبي بنسبة 300% منذ عام 2011، بوصول إجمالي الناتج المحلي إلى 310 مليار دولار في عام 2023. ويشكل اقتصاد أبوظبي 68% من اقتصاد الدولة.

تعتبر الإمارة رائدة في صناعة الطاقة البديلة والمتجددة عالمياً. وهي موطن لإحدى أكبر محطات للطاقة الشمسية في العالم "نور أبوظبي"، وكذلك لأول محطة للطاقة النووية في العالم العربي ، وهي مطور رئيسي لتكنولوجيا الطاقة النظيفة والتطوير الحضري المستدام من خلال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر). وتخطط أبوظبي للاعتماد على الطاقة المتجددة لتوليد 50 في المائة من احتياجاتها من الطاقة بحلول عام 2030.



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من خلال مركزها المالي الدولي الرائد، سوق أبوظبي العالمي (ADGM) ، تعمل الإمارة على تعزيز مكانتها على الخريطة المالية العالمية. سوق أبوظبي العالمي هو مقر لـ ADX ، أكبر بورصة في دولة الإمارات من حيث القيمة السوقية، كما أنه يضم "بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة"، المخصصة لمشتقات النفط الخام، وتتداول العقود الآجلة الرئيسية لخام مربان، خام أبوظبي الرئيسي من أدنوك، ليكون مرجعاً عالمياً لأسعار النفط الخام. كما يضم سوق أبوظبي العالمي نظاماً مزدهراً للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة في الصناعة المالية.

في مايو عام 2023، حافظت إمارة أبوظبي على تصنيفها الائتماني القوي للأمدين القصير والطويل عند AA/A-1+ وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، وأكدت وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني على النظرة المستقبلية المستقرة لأبوظبي.



الأهمية السياحية

أصبحت أبوظبي مركزا حيويا للفعاليات الرياضية عالمية المستوى مثل: بطولة أبوظبي للجولف، ورالي أبوظبي الصحراوي، و سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1.

قصر الإمارات

تضم الإمارة أكبر تجمع في العالم للمؤسسات الثقافية الرائدة والتي تشمل متحف زايد الوطني، ومتحف اللوفر أبوظبي، وجوجنهايم أبوظبي.



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جامع الشيخ زايد الكبير

أبوظبي أيضا غنية بالعجائب الطبيعية. تعد واحة ليوا الشهيرة جنوب الإمارة موطنا لبعض من أكبر وأجمل الكثبان الرملية في العالم، كما تعتبر العين (المعروفة بمدينة الحدائق) في سفوح جبل حفيت موطنا للعديد من المواقع التراثية.



إمارة دبي

تُعد إمارة دبي الثانية في الإمارات السبع من حيث المساحة والتي تقدر ب 4,114 كيلومتر مربع، والتي تشكل 5% من مساحة الدولة من دون الجزر.

تتميز دبي بتنوعها الثقافي وتُعرف بكونها مجتمعاً عالمي التكوين يتعايش بأسلوب حياة يألفه الجميع، وقد نالت لقبي لؤلؤة الخليج، ودانة الدنيا لما تحمله من تاريخ وتراث غنيين.

برج خليفة

الموقع والجغرافيا

تقع دبي على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية في الركن الجنوبي الغربي للخليج العربي، وبطول يبلغ نحو 72 كيلو متر، وتحدها أبو ظبي من الجنوب، والشارقة من جهة الشمال الشرقي. ترتفع دبي عن مستوى سطح البحر بحوالي 16 متر (52 قدماً).

يتبع لإمارة دبي منطقة حتّا الجبليّة والتي تبعد عنها مسافة 100 كيلو متر تقريباً على الحدود مع سلطنة عمان.

مدينة دبي هي عاصمة الإمارة ويقسمها خليج مائي يسمى خور دبي إلى قسمين. يسمى القسم الجنوبي "بَر دبي"، والقسم الشمالي يسمى "ديرة".

تضم دبي العديد من الشواطئ الرملية في الجانب الغربي، وأشجار المانجروف الاستوائية في الجانب الشرقي من الخور، والعديد من الصحاري في المناطق الداخلية، إضافة للوديان في منطقة حتا.

تم إطلاق نظام العنونة في دبي في عام 2016، والذي يغطي الإمارة ضمن 14 قطاعاً.



الاقتصاد

برزت دبي كوجهة عالمية رائدة في عالم المال والأعمال، وعززت من سمعتها كواحدة من الاقتصادات الرائدة في المنطقة والعالم نظراً لتنوع مصادرها. وتميز موقعها الجغرافي الاستراتيجي بكونه همزة وصل للحركة التجارية التي تربط شرق العالم بغربه.

شكل خور دبي في الماضي ميناء طبيعياً للمنطقة، مما أدى لاحقاً إلى بروز دبي كمركز لصيد الأسماك واللؤلؤ والتجارة. ومع بداية القرن العشرين، أصبحت دبي ميناء شهيراً وكانت السوق الواقعة في جهة ديرة هي الأكبر في المنطقة الساحلية.

جزيرة النخلة

ومع اكتشاف النفط في عام 1966، شهدت دبي نموا متسارعا وتغيرات في نمط الحياة. وبدأت الإمارة بتصدير النفط في عام 1969 حيث تبع ذلك تطورات اقتصادية جذرية خلال العقود الثلاثة التالية، أوصلت دبي إلى ماهي عليه اليوم من تطور وازدهار.

وكانت دبي الأولى عالميا في تأسيس المصارف الإسلامية مع افتتاح بنك دبي الإسلامي في السبعينات، وسوق دبي المالي، وهو أول منصة تبادل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفي الثمانينيات وبداية التسعينيات، اتخذت دبي قراراً استراتيجياً مبكراً بالعمل في اتجاه أن تصبح الإمارة وجهة سياحية عالمية، والذي تحقق من خلال الاستثمارات الضخمة التي شهدها قطاع السياحة.

وبرزت دبي خلال السنوات القليلة الماضية كمركز لعدد من النشاطات المتنامية والمزدهرة مثل الاجتماعات، والمؤتمرات، والمعارض، إضافة لكونها مقرا لشركات شحن اقليمية ودولية، وشركات ملاحة، وتأمين، والبنوك وشركات الخدمات مالية وغيرها.



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ولم يعد اقتصاد دبي اليوم معتمداً على النفط، فهو متنوع ويرتكز بشكل أساسي على قطاعات التجارة، والخدمات، والتمويل، ويتمتع بتكلفة تنافسية وبمستوى معيشة مرتفع. ويعمل في خدمة هذا الاقتصاد أكثر من 120 خطاً ملاحياً ترتبط عبر 85 شركة طيران بأكثر من 130 وجهة عالمية.

برج العرب

وفي عام 2013، تم اختيار دبي لاستضافة معرض اكسبو الدولي في الفترة من 1 أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022، حيث سيجتمع على أرضها أكثر من 180 دولة وملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وفي عام 2014، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خطة دبي الاستراتيجية 2021 والتي تهدف للارتقاء بدبي لتصبح وجهة عالمية في مختلف النواحي، وواحدة من المراكز الخمسة الأولى للتجارة، والخدمات المالية واللوجستية، والسياحة.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة حوالي 307.5 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى عام 2022.



السياحة

تضم دبي طيفاً واسعاً من المشاهد والفعاليات، ولكل من قسمي دبي الذين يتوسطهما خور دبي حصته من المساجد، والأسواق المزدحمة، ومراكز التسوق الحديثة، وغيرها من المعالم. ويمكن للزوار استخدام العبرات في رحلات تمتد لساعات إلى رأس الخور وجسر المكتوم مروراً بالعديد من المشاهد التاريخية والحديثة للمدينة.



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وتتميز دبي بوجود العديد من الفنادق بمستوى عالمي، وبنية معمارية حديثة، وأماكن للتسلية وتناول المأكولات، إضافة للفعاليات الرياضية.



وتتنوع المعالم في دبي بين التراثية والأثرية ومنها:

بيت الوكيل ومتحف دبي وحصن الفهيدي.

ومن المعالم الحديثة:

برج خليفة ويعد البرج الأطول في العالم، وفندق برج العرب أحد أفخم الفنادق من فئة سبع نجوم في العالم وجزيرة النخلة.

كما يمكن للزوار مشاهدة الكثير من الأشياء منها الجبال الوعرة، وكثبان الرمال، والشواطئ الرملية الممتدة، والحدائق، وحضور فعاليات وأنشطة متنوعة كرحلات استكشاف الصحراء، ومهرجان التسوق وغيرها.



متحف دبي للمستقبل

تزخر إمارة دبي بالعديد من الوجهات التراثية والسياحية المميزة التي توفر لزوارها من مختلف دول العالم تجربة مميزة ورحلة سياحية لا مثيل لها، وتكمن في متحف دبي المستقبل الذي تم اختياره ضمن أجمل متاحف ومباني العالم، ويعتبر متحف دبي للمستقبل معجزة هندسية على مساحة 30 ألف متر مربع وبارتفاع 77 متراً ويتألف من سبعة طوابق ويتميز بعدم وجود أية أعمدة داخله، ما يجعل من تصميمه الهندسي علامةً فارقةً في مجال الهندسة العمرانية. كما يرتبط المتحف بجسرين، يمتد الأول إلى جميرا أبراج الإمارات بطول 69 متراً، والثاني يربطه بمحطة مترو أبراج الإمارات بطول 212 متراً.

متحف الاتحاد

يمتاز متحف الاتحاد بطابع حيوي بسمات القرن الحادي والعشرين، حيث يركز على إلهام مواطني الإمارات وزوّارها من خلال قصة تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يحتفي بما أظهره مؤسسو الدولة من تفانٍ والتزام وروحٍ وطنية، لتشجيع الأفراد، من جميع المشارب، على اقتفاء خطاهم في بناء الأمة. ويأخذ المتحف زواره برحلة فريدة، ويقدم معارض وبرامج تفاعلية ومبادرات تعليمية تستكشف التسلسل الزمني للأحداث وصولاً إلى إعلان دولة الإمارات في العام 1971، مع التركيز بشكل رئيسي على الفترة ما بين 1968 و1974، ومن خلال المعارض التفاعلية والبرامج التعليمية، يحكي المتحف قصة الاتحاد من وجهة نظر قادة الدولة.

برواز دبي

برواز دبي

يعد «برواز دبي» واحداً من أجمل المعالم الثقافية على مستوى الدولة، ويشكل صرحاً بارزاً يؤطر مشاهد وإطلالاتٍ ساحرة على دبي القديمة والحديثة ضمن «بروازٍ واحد»، ليصبح جسراً يربط ماضي الإمارة العريق مع حاضرها المزدهر، ويوفر «برواز دبي» إطلالاتٍ بانورامية لكامل مدينة دبي، ليحكي قصتها عبر الزمن منذ تأسيسها وحتى تنفيذ خططها الطموحة لتحقيق مستقبلٍ زاهر.



إمارة الشارقة

تعد إمارة الشارقة الثالثة بين الإمارات السبع في المساحة والتي تقدر ب 2,590 كيلومتر مربع، وتعادل هذه المساحة 3.3% من مجموع مساحة دولة الإمارات العربية المتحدة بدون الجزر.

تتميز الشارقة بتاريخها العريق وثقافتها الغنية، وتعبر الصروح الثقافية والتعليمية المنتشرة بالإمارة عن مشهد يجمع بين الحداثة والتمسك بالتقاليد الحية، وترفد الاقتصاد الوطني بالعديد من المواهب الشابة في مختلف المجالات.

الشارقة

الموقع والجغرافيا

تقع الشارقة في وسط دولة الإمارات ضمن الإمـارات الشمالية، ولها حدود مع كافة الإمارات الأخرى، وتمتلك أيضاً حدودُا مع سلطنة عمان.

وهي الإمارة الوحيدة التي تطل بسواحلها على الخليج العربي من الغرب وخليج عمان من الشرق، ويبلغ طول ساحلها على الخليج العربي حوالي 20 كيلومترا، ومن الداخل حوالي 80 كيلومترا لجهة خليج عمان.

تضم الشارقة مساحات صحراوية شاسعة تتميز بكثبانها الرملية ومنها منطقة البداير، وبعض المناطق الزراعية، إضافة للجزر ومنها صير بو نعير وأبو موسى، والشواطئ العديدة.

الشارقة

وتستأثر الشارقة بالحصة الأكبر من المحميات الطبيعية في دولة الإمارات، بدءً بالشواطئ والسبخات ومحميات أشجار القرم، وصولاً إلى غابات الأكاسيا وبساتين النخيل.

المناطق الرئيسية

يتبع الإمارة عدد من المناطق والمدن ، ومنها:

مدينة خورفكان: تعتبر خورفكان أكبر مدينة تابعة لإمارة الشارقة على الساحل الشرقي، وتعد مركزا اقتصاديا هاما وتضم ميناء بحريا.

كلباء: لاتزال كلباء محتفظةً بعبقها التاريخي وبحصونها القديمة ومتحفها الفريد حتى يومنا هذا.

دبا الحصن: وهي مجموعةٌ من ثلاث حواضر ساحلية تتبع إحداها لإمارة الشارقة، وترتفع فيها الجبال إلى حوالي 2,000 متر بامتداد لداخل شبه جزيرة مسندم.

الذيد: وهي ثالث أكبر مدن الشارقة والمنتج الرئيسي للخضروات والفواكه التي تباع في الدولة.



الاقتصاد

تشير التقديرات الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للشارقة في 2022 قد نما بنسبة 5.2 بالمئة، ليصل إلى 136.9 مليار درهم مقارنةً بـ 130.1 مليار درهم في عام 2021. وسجل القطاع غير النفطي زيادة بنسبة 5.2 بالمئة، ليصل الإجمالي إلى 133.4 مليار درهم في عام 2022 مقارنةً بـ 126.8 مليار درهم في عام 2021.

وشملت أبرز الأنشطة الاقتصادية التي ساهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة تجارة الجملة والتجزئة، ونشاط إصلاح المركبات والدراجات النارية، حيث بلغت قيمته 32.9 مليار درهم، يليها قطاع التصنيع الذي بلغت قيمته 22.9 مليار درهم.



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تمتلك الإمارة ثلاثة موانئ بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 49 مليون متر مربع، ومناطق حرة أهمها:



المنطقة الحرة بالحمرية: وهي من أكبر المناطق الحرة في المنطقة، بمساحة تبلغ حوالي 22 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية والتجارية.

- المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي .

كما تضم الشارقة 19 منطقة صناعية تمتد على مساحة 15 كم2 وتستحوذ على أكثر من 48 % من الناتج الصناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعد مركز إكسبو الشارقة من أشهر مراكز المعارض التجارية في المنطقة، ويستضيف عدة فعاليات معروفة تهم كلاً من الشركات والمستهلكين.



الثقافة والفنون

شهدت الشارقة عبر السنين نمواً وتطوراً لتصبح مركزا للثقافة والفنون. وقد ازدهر المشهد الثقافي في الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة وعضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت تسمية الشارقة من قبل اليونسكو بالعاصمة الثقافية للعالم العربي في عام 1998، تقديراً للتوجه الثقافي الذي أولاه سموه جل اهتمامه ورعايته.

وفي 2014، اختارت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الشارقة كعاصمة للثقافة الإسلامية تقديراً لإسهاماتها في المجال الثقافي محلياً وعربياً وإسلامياً.

الشارقة

وفي 2015، نالت الشارقة لقب عاصمة السياحة العربية لعام 2015 ، وذلك خلال الدورة الـ 15 لمجلس وزراء السياحة العرب الذي انعقد بالقاهرة في 18 أكتوبر عام 2012.

وكنتيجة لتطور الإعلام وتشجيع المحتوى الثقافي والفكري للمادة الإعلامية، تم اختيار الشارقة كعاصمة للصحافة العربية لعام 2016، وعاصمة عالمية للكتاب لعام 2019، تقديراً لدورها البارز في دعم الكتاب وتعزيز ثقافة القراءة، وإرساء المعرفة كخيار في حوار الحضارات الإنسانية،

وتفخر الشارقة اليوم باعتبارها موطناً لنحو ربع مجموع المتاحف في الإمارات، ولعدد من الفعاليات الشهيرة مثل بينالي الشارقة ، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب .



السياحة

تمثل إمارة الشارقة عنوانا للحضارة العربية والإسلامية الأصيلة التي تفخر بتاريخها العريق وثقافتها الغنية، وتحتضن عدداً من الصروح المعمارية التي تجسد روعة العمارة الاسلامية.

وتتميز بمعالمها العديدة منها التراثية كمنطقة قلب الشارقة ، والحديثة كقناة القصباء المائية ، وواجهة المجاز، إضافة للمعالم الثقافية من متاحف وغيرها.

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وفي 2015، تم إطلاق رؤية الشارقة السياحية 2021 ، والتي تهدف إلى استقطاب 10 ملايين سائح إلى الإمارة بحلول عام 2021.



عن عجمان

تعد عجمان الأصغر بين الإمارات السبع بمساحة تقدر بـ 260 كيلومترًا مربعًا، وبإضافة الحدود المائية تصل إلى 600 كيلو متر مربع.لعجمان واجهة بحرية رئيسية تعتبر محط جذب وترفيه للزائرين بشريط ساحلي بطول 26 كيلومترا على شاطئ الخليج العربي، وتتميز بوجود الجبال العالية الغنية بالمغنسيوم والكروم وأحجار البناء في مدينة المنامة.

تجمع عجمان بين تراث عريق يمتد عبر سنوات طويلة من تاريخ الإمارة، وبين حاضر يسعى لتحقيق أكثر صور التطور نموًا وحداثة.



الموقع والجغرافيا

تتوسط عجمان إمارتي الشارقة وأم القيوين بموقع جغرافي متميز، وتقع على ساحل الخليج العربي ضمن الإمارات الشمالية.

يسود الإمارة الطابع الصحراوي فهي عبارة عن سهل رملي. وتتمتع بشريط ساحلي بطول 16 كيلومترا على شاطئ الخليج العربي، ما أضفى على الإمارة أهمية عظيمة وأضاف إلى جمال طبيعتها.

ويتميز مناخ الإمارة بالاعتدال حيث تتوسط درجة الحرارة وترتفع الرطوبة خلال فصل الصيف أما في الشتاء فتصل درجة الحرارة إلى 25 درجة مئوية.



المدن الرئيسية

مدينة عجمان: وهي العاصمة وأكبر المدن في الإمارة، وهي مقر سمو الحاكم، والدوائر الحكومية، والشركات، والمصارف، والأسواق التجارية، إضافة لميناء عجمان الذي يقع على خور طبيعي يمر داخل المدينة

مدينة المنامة وتبعد نحو 60 كم من مدينة عجمان باتجاه الشرق وبمحاذاته، وتتمتع بأماكن جاذبة للسياحة لما تتميز به من مناخ معتدل، وطبيعة خلابة.

مدينة مصفوت: وتبعد عن عجمان نحو 110 كم إلى الجنوب الشرقي، وتضم منطقتي مزيرع والصبغة. وتشتهر المدينة بتربتها الخصبة والزراعة، وبوديانها الفسيحة مثل وادي غلفا، وبالجبال المحيطة بها كجبل دفتا وجبل ليشن.



الاقتصاد

وفقاً للتقرير الاقتصادي السنوي لإمارة عجمان 2020 (PDF, 1 MB) ، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة حوالي 32 مليار درهم بالأسعار الجارية عام 2019، بنسبة نمو 2.3 % عن العام السابق.



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ساهمت قطاعات الإنشاءات والبناء والعقارات بنسبة 31.9 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 ، وتعد واحدة من أعلى المساهمات على مستوى الدولة. وساهمت هذه القطاعات مجتمعة بمعدل 18% في القطاع غير النفطي.

ساهم قطاع التصنيع بنسبة 18.8%، والقطاع التجاري نحو 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2019.

متحف عجمان

الثقافة والفنون

يعد حصن عجمان أحد المعالم الأثرية في الدولة، ويعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، وينقل واقع الحياة في عصورها المختلفة. وقد تم ترميم الحصن وتحويله إلى متحف متكامل يحوي نماذج من المقتنيات الأثرية والصناعات والمهن التقليدية، وصوراً من الحياة الاجتماعية القديمة.

وتعمل الإمارة على أن تكون مركز جذب تجاري واستثماري، ينعم سكانها بالسعادة والرفاه المجتمعي، وتتحول إلى واحة للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وفي 2014، تم إطلاق رؤية عجمان 2021 والتي تقوم على تحقيق مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر، تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد.

المعالم السياحية

تتوفر في إمارة عجمان مجموعة متنوعة من الفنادق التي تجتذب الآلاف من السياح سنويا، وتتمتع معظمها بإطلالات على شاطئ عجمان الرملي الأبيض الواسع والذي تمت توسعته حديثا بحيث أصبح من أهم معالم الإمارة.



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وتضم مدينة عجمان العديد من المطاعم الشرقية والغربية الفخمة والمقاهي العالمية المتنوعة، إضافة إلى مراكز التسوق العصرية و المنتشرة في أرجاء الإمارة.

قلعة مصفوت

وتزخر الإمارة بالعديد من المعالم التراثية والتاريخية ومنها:

متحف عجمان، وقلعة مصفوت، وبوابة مصفوت، والحصن الأحمر.



عن أم القيوين

أم القيوين هي ثاني أصغر إمارة بين الإمارات السبع، والأقل من حيث تعدادها السكاني. تبلغ مساحتها حوالي 720 كلم مربع، أي ما يُعادل 1% تقـريباً من مسـاحة الدولة، من دون الجزر.



الموقع والجغرافيا

تقع أم القيوين بين إمارتيّ الشارقة من جهة الجنوب الغربي، ورأس الخيمة من الشمال الشرقي. وتمتد شواطئها بينهما بطـول 23 كيلومتر تقريباً.

وتقع مدينة أم القيوين، عاصمة الإمارة ، على شبه جزيرة ضيقة تسمى خورالبدية، وتضم حوالي سبع قلاع.

الاقتصاد

تعتمد الإمارة بشكل رئيسي على صيد السمك، وتُصدّر منتجاتها البحرية عبر منطقة أوروبا، والشرق الأوسط. تعتبر مزرعة الدواجن في أم القيوين (فلج المُعلا) أول مزرعة أنشأت في الدولة، وتعتبر المورد الرئيسي لمنتجات الدواجن والألبان في السوق المحلي.

كما إن لإنشاء ميناء أحمد بن راشد والمنطقة الحرة في أم القيوين ، دلالة على توجه الإمارة إلى تعزيز قاعدتها التجارية والاستثمارية. وتشهد الإمارة حالياً نهضة شاملة لمختلف القطاعات الحياتية، وذلك من خلال توفير شبكات طرق متكاملة، وتطوير البنى التحتية، ونمو القطاع العمراني، مثل مشروع عنونة الشوارع والمناطق الرئيسية، وشبكات من الطرق الداخلية والخارجية، التي تربط العديد من الأحياء السكنية بالشوارع الرئيسية. كما تم أيضاً إنجاز ممشى أم القيوين بطول كيلو و200 متر، وبعرض 5,4 متر، وتم تجهيزه للمصطافين، ليصبح أكثر ملاءمة في استمالة السياح والزوار. يضم الممشى مناطق متعددة الأغراض، كمنطقة ألعاب حديثة التصميم للأطفال بمساحة 600 متر مربع، ومقاعد للاستراحة، ومظلات على الشاطئ، و80 موقفاً للسيارات.

ومن الإنجازات الأخرى لدعم البنية التحتية في الإمارة افتتاح محطة كهرباء بأم الثعوب الصناعية، والبدء بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير وإنارة شوارع الإمارة.



استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031



تضع استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031 أسساً واضحة للنمو المستقبلي للإمارة بما يحولها إلى "عاصمة للاقتصاد الأزرق". تهدف الاستراتيجية إلى زيادرة جاذبيتها الاستثمارية من خلال تنمية ثرواتها الطبيعية والثقافية والبشرية.

بحلول 2031، تهدف الاستراتيجية إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ثلاثة أضعاف، ورفع مساهمة الاقتصاد الأزرق في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بما لا يقل عن 40%، و الوصول إلى محصل إيجابي للكربون. توفر استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031 العديد من الفرص للشباب، ورواد الأعمال، والمستثمرين في قطاعات حيوية.



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جزيرة السينية

الميزة السياحية

يتبع إمارة أم القيوين جزيرة السينية التي تبعد عنها مسافة كيلو متر واحد. تبلغ مساحة هذه الجزيرة 90 كيلو متر مربع، وهي محمية طبيعية للغزلان العربية والسلاحف، والطيور البحرية، وتكثر فيها أشجار القرم.



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وعلى امتداد الساحل جوار أم القيوين، تبدو للعيان آثار أقدم مدينة أثرية في المنطقة كانت مزدهرة قبل أكثر من ألفي عام في جنوبي شرقي الجزيرة العربية، ويطلق عليها اسم الدور . وقد دلت الحفريات التي قام بها علماء الآثار، على العديد من المكتشفات الأثرية كالبيوت الحجرية، والقبور، والأواني الخزفية، والزجاج المصري والشامي.

شاطئ القرم

تنتشر في أم القيوين العديد من المساكن التقليدية التي يمكن رؤيتها في المدينة القديمة، وحول الحصن وتتميز بطرازها المعماري الخليجي الذي لـه خصوصية خاصة حيث تظهر البارجيل، وأيقونات البناء، والمتانة والزخرفة في عملية التشييد.

يوجد في أم القيوين العديد من المرافق لمختلف الأنشطة الترفيهية، مثل الرحلات البحرية والقفز بالمظلات. كما تشتهر الإمارة بالأنشطة الترفيهية التقليدية مثل بناء القوارب، وفن الصيد بالصقور، وسباق الهجن.

ومن المعالم الحديثة حديقة دريم لاند المائية بمساحة 250000 متر مربع، وسعة عشرة آلاف زائر



عن رأس الخيمة

تشتهر إمارة رأس الخيمة بتاريخها الغني الذي يعود إلى 7000 سنة من الحضارة والتراث، وقد أصحبت بين في القرنين الـ13 و14 ميناءاً تجارياً مزدهراً في المنطقة.

عُرفت رأس الخيمة باسم "جلفار " قديماً، واشتهرت باستخراج وتجارة اللؤلؤ الثمين، وكانت من أبرز المراكز التجارية في المنطقة، وأدى اكتشاف آثار فخارية قديمة في الإمارة، تعود لأسرة يوان الصينية في عام 2019، إلى تسليط الضوء على حجم العلاقات التجارية في جلفار.

تحتضن رأس الخيمة اليوم حوالي 1,000 موقع أثري وتاريخي، أدرجت 4 منها في القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو».

تُعد الجزيرة الحمرا في الإمارة من أهم قرى الصيد التقليدية والتاريخية المحفوظة على مستوى منطقة الخليج العربي، وتعتبر قلعة ضاية التي تعود للقرن الـ 18 الحصن الوحيد الواقع على قمة التلة والذي ما يزال موجوداً في الدولة.

تتميز الإمارة بتضاريسها المتنوعة، من إطلالتها على سلسلة جبال الحجر الشامخة، وشواطئها الرملية الساحرة التي تمتد على مسافة 64 كم، وكثبانها الصحراوية الذهبية، إلى مناطق جذبها المتنوعة لسياحة بالمغامرة، كما تمتلك اقتصاداً مستقراً ومتنوعاً، وجهات حكومية تنفيذية وتشريعية وقضائية مستقلة.

حافظت الإمارة على مدى أكثر من عقد من الزمن على تصنيفها الائتماني السيادي عند المستوى "A"، من قبل وكالتي التصنيف العالميتين "فيتش" و"ستاندارد آند بورز"، ويصل عدد الشركات التي تعمل فيها حالياً إلى أكثر 38,000 شركة من 100 دولة تمارس أعمالها في 50 قطاعاً.

تعتبر رأس الخيمة رابع أكبر إمارة، بمساحة 1684 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 3.16% من مجموع مساحة دولة الإمارات.



الموقع والجغرافيا

تقع إمارة رأس الخيمة شمال الدولة، وتُشاطر حدودها مع كل من أم القيوين والفجيرة والشارقة، بالإضافة إلى حدودها الجبلية مع سلطنة عُمان من جهة الجنوب الشرقي.

تعتبر مدينة رأس الخيمة عاصمة الإمارة، وهي على شكل خور تنقسم بشكل رئيسي إلى جزأين: المنطقة الغربية المعروفة بالبلدة القديمة (رأس الخيمة)، والمنطقة الشرقية المعروفة بـ "النخيل".

من أهم المناطق المعروفة في رأس الخيمة: الجزيرة الحمرا، والدقداقة، وخت، ومسافي التي تشاطر حدودها مع إمارة الفجيرة وتشتهر الأخيرة بمياهها العذبة، وتعتبر "مياه مسافي" من أشهر العلامات التجارية في دولة الإمارات.

جبل جيس

تعد جزيرة المرجان، الواقعة جنوب الإمارة، وهي مجموعة من أربع جزر من صنع الإنسان على شكل المرجان، من أفضل مناطق الجذب للضيافة والسكن وتجربة جودة الحياة العصرية.

تتمتع رأس الخيمة بموقع جغرافي استراتيجي مميز، حيث تمتد على ساحل الخليج العربي على مقربة من مضيق هرمز.

الاقتصاد

تنتهج إمارة رأس الخيمة سياسة واستراتيجية متكاملة قائمة على التنوع الاقتصادي، وشهدت خلال السنوات الماضية نمواً كبيراً في مختلف القطاعات.

عملت الإمارة على تأسيس المناطق الحرة والصناعية، ما أدى إلى جذب مجموعة متنوعة من الاستثمارات الأجنبية إليها، من الشركات المتوسطة والصغيرة إلى المتعددة الجنسيات.



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يواصل قطاع السياحة في رأس الخيمة مسيرة الازدهار حيث يعد من أسرع القطاعات نمواً في المنطقة.

وتوفر هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، حلولاً مبتكرة لشركات المناطق الحرة وغير الحرة في أكثر من 50 قطاعاً.

أصبحت اليوم الإمارة وجهة صناعية مثالية للشركات، إذ يتنوع فيها الإنتاج من مواد البناء والبتروكيماويات إلى السيراميك والأدوية.

تعتبر شركة سيراميك رأس الخيمة، إحدى أكبر مصنعي السيراميك في العالم، ويعمل فيها 12,000 موظف يتوزعون على 20 مصنعاً، وتنتج الشركة سنوياً 123 مليون متر مربع من البلاط، و5 ملايين قطعة من الأدوات الصحية.

كما تمتلك رأس الخيمة مصنع الخليج للصناعات الدوائية المعروف باسم "جلفار"، وتعتبر أكبر شركة لصناعة الأدوية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

للتعرف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الهائلة في رأس الخيمة، يمكنكم زيارة المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات الحكومية التالية: هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.



أماكن الجذب السياحي

تعد رأس الخيمة اليوم ضمن أفضل الوجهات السياحية في المنطقة، لما تتميز به من تنوع في طبيعتها وتضاريسها الجغرافية، من الرمال الذهبية، والساحل الممتد على الخليج العربي، والمسطحات الملحية، ومساحات انتشار أشجار القرم "المانجروف"، إلى سلسلة الجبال الشامخة.



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تشتهر الإمارة بالينابيع الكبريتية الواقعة بالقرب من المناطق الجبلية، وتعد موطناً للعديد من الحيوانات مثل الثعالب واليربوع، وتشتهر بمئات من أنواع الطيور.

جبل جيس

تحتضن الإمارة جبل جيس أعلى قمة في الدولة، بارتفاع 1934 متر، وبالقرب من الجبل يوجد أطول مسار انزلاقي في العالم مسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، والكثير من الأنشطة الخاصة بالمغامرات، بالإضافة إلى وجود أعلى مطعم في الإمارات.

اختيرت رأس الخيمة عاصمة للسياحة الخليجية لعامين متتاليين 2021 و2020 من قبل وزراء ومسؤولي السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



عن الفجيرة

الفجيرة هي الإمارة الوحيدة التي تقع بالكامل على الساحل الشرقي لدولة الإمارات.

تبلغ مساحتها حوالي 1450 كيلو متر مربع، أي حوالي 9 .1% من المساحة الكلية للدولة، وتعتبر خامس إمارة من حيث المساحة.

وتنقسم الإمارة إلى جزأين منفصلين بشريط ساحلي طوله 70 كم من الجنوب، وحتى مدينة دبـا في أقصى شمال الإمـارة، ويفصلهما مدينـة كلباء التابعـة لإمارة الشارقة.

كانت الفجيرة منعزلة عن بقية مناطق الدولة لفترة طويلة من الزمن بسبب سلسلة جبال الحجر التي تقسم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قسمين ابتداءً من رأس الخيمة، ووصولاً إلى مدينة العين، وبسبب وعورة هذه الجبال كان من الصعب الوصول إلى الساحل الشرقي للدولة في فترة ما قبل الاتحاد.

وفي عام 2011، افتتح شارع الشيخ خليفة السريع الذي يربط الفجيرة بدبي، ويقصر الوقت الزمني للوصول لها من 90 دقيقة إلى 30 دقيقـة.



الموقع والجغرافيا

تشاطر الإمارة حدودها مع إمارتي الشارقة ورأس الخيمة من الغرب، ومن جهة الجنوب تشاطر حدودها مع إمارة الشارقة. أما من الشمال فلها حدود دولية مع سلطنة عُمان.

تتميز الإمارة بمناخ معتدل وجاف.



مناطق الفجيرة

دبا الفجيرة: وتقع في أقصى شمال الإمارة وتتميز بشواطئ رملية وسلاسل جبلية ومياهها النقية، وتشتهر بالعديد من القلاع والآثار، ويمتد تاريخها إلى عصور قديمة حيث كانت مركزاً تجارياً هاماً خلال العهد الفينيقي.

البدية: تقع على بعد 38 كيلومترا شمال مدينة الفجيرة، وتشتهر بالمسجد الأثري المقام بها، والذي يعتبر من أقدم المساجد في دولة الإمارات.

مسافي: وتشتهر بالينابيع العذبة والوديان الجارية. كما لها سوق محلي ذو طابع مميز هو سوق الجمعة، الذي يعرض البضائع المحلية مثل الخضار والفاكهة ونباتات الزينة، وكذلك المنتجات الفخارية المحلية والسجاد الصوفي وغير ذلك.

قدفع: تقع على بعد 18 كيلومترا من الفجيرة، وقد اكتشف بها مدفن أثري على شكل حدوة حصان، يرجع تاريخه إلى 500 عام قبل الميلاد، كذلك العديد من الأسلحة المصنوعة من البرونز والأواني الخزفية والمجوهرات، وهي معروضة حاليا في متحف الفجيرة الوطني.

البثنة: تقع على بعد 15 كيلومترا في قلب وادي حام ويوجد بها معبد أثري يرجع تاريخه إلى الألفية الثانية قبل الميلاد، وقلعة إسلامية تاريخية، كانت تستخدم لحراسة الممرات الحيوية في وادي حام.



الاقتصاد

يقوم اقتصاد الإمارة على الثروة السمكية والزراعة، وتعتمد الزراعة في الفجيرة على مياه الأمطار التي تنحدر من قمم جبال حجر، وتعد أراضي الإمارة من أفضل الأراضي الزراعية في المنطقة.

تتبوأ إمارة الفجيرة مكانة اقتصادية بارزة حيث تعد المنفذ الوحيد إلى المحيط الهندي في دولة الإمارات، وقد خطت خلال السنوات الأخيرة خطوات متسارعة في مجالات التنمية الاجتماعية، والاقتصادية، وتشهد حالياً تحولاً واسع النطاق يهدف إلى جعل الإمارة قبلة عالمية ذات اقتصاد تنافسي عالمي .

تنشط الإمارة حالياً في مجال تقديم الخدمات اللوجستية لصناعة النفط المحلية والعالمية، وتعتبر ثاني أكبر ميناء "عالمي" في تزويد السفن بالوقود بعد سنغافورة، وتتبوأ المركز الثالث لتخزين النفط والمشتقات البترولية في العالم.

ومؤخرا، تم افتتاح أول رصيف لناقلات النفط العملاقة في إمارة الفجيرة، والذي يعتبر الأعمق عالمياً، بكلفة 650 مليون درهم.

كما يعتبر ميناء الفجيرة (الموقع باللغة الإنجليزية فقط) أحد أهم موانئ شحن الماشية في العالم، حيث أنشأت كبرى شركات الماشية محطاتها الرئيسية للأغنام والأبقار في شبه الجزيرة العربية داخل ميناء الفجيرة، وسهلت الحكومة الإجراءات الجمركية، ووفرت البنية التحتية الممتازة لدعم المستثمرين لبناء، وتنمية، وتنويع أنشطتهم التجارية.

تشتهر الفجيرة أيضاً بصناعات المحاجر، وكسارات الحجارة الخاصة بمواد البناء، والتي لاقت طلباً كبيراً لسد احتياجات الإنشاءات والبناء في إماراتي أبوظبي ودبي.

بلغ الناتج المحلي الاجمالي للإمارة 140,93 مليون درهم لعام 2014.



الجذب السياحي

تتميز إمارة الفجيرة بتضاريسها الطبيعية التي تتنوع ما بين جبال، وسهول، وواحات، وبعض المناطق الصحراوية، إضافة للشواطئ والعيون الكبريتية كعين غمور، وعين مضب التي تعتبر من المقاصد السياحية البارزة في الإمارة.

قلعة مسافي

ونظراً لموقعها الشرقي، ومناخها المعتدل، وطبيعتها المتنوعة مقارنة ببقية الإمارات، ساعد ذلك على جعلها وجهة سياحية للاسترخاء والاستجمام.



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كما عملت طبيعتها البحرية المميزة، على جذب الرياضات البحرية من الدولة، ومن كافة أنحاء العالم لممارسة السباحة وسباقات القوارب، والتزلج على الماء، وصيد الأسماك.

قلعة البثنة

تزخر الإمارة أيضاً بالعديد من المعالم الأثرية يعود تاريخ بعضها إلى نحو خمسة قرون، وتعد قلعة الفجيرة من أهم وأكبر قلاع الإمارة التي تقع على ارتفاع 20 متر عن سطح البحر.

يوجد بها كذلك حصن الحيل الذي بني في عام 1830م، و قلعة أوحلة التي بنيت على انقاض حصن يعود تاريخه إلى العصر الحديدي.

ويعتبر مسجد البدية في إمارة الفجيرة من أقدم المساجد الأثرية في دولة الإمارات.









