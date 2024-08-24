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علوم الدار

ضمن «الفارس الشهم 3».. إندونيسيا تشارك في المستشفى الميداني الإماراتي بغزة

الطاقم الطبي الإندونيسي (أرشيفية)
24 أغسطس 2024 17:35

شاركت إندونيسيا ضمن عملية «الفارس الشهم 3» في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة بطاقم طبي متخصص، بعد مشاركتهم في المستشفى الإماراتي العائم.
 وباشر الطاقم الإندونيسي عمله، جنباً إلى جنب مع الكوادر الطبية الإماراتية، بهدف تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأشقاء الفلسطينيين للتخفيف من معاناتهم.كان 25 طبيباً إندونيسياً قد شاركوا في دعم المجال الطبي بالمستشفى العائم في مدينة العريش المصرية، في خطوة تجسد العلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، وسعياً لتعزيز الدور الإنساني في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الأشقاء في قطاع غزة نتيجة الحرب، انضم 10 منهم للعمل في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة، ضمن تخصصات مختلفة، لمشاركة الأطقم الإماراتية وتقديم العون وفق أعلى المعايير الصحية للمصابين والجرحى.
يضم الطاقم الإندونيسي عدداً من الأطباء من مختلف التخصصات، للعمل على تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى والمصابين في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة، فيما يواصل باقي الطاقم الطبي الإندونيسي، وعددهم 15 في المستشفى العائم المتمركز في العريش، جهوده في إجراء العمليات الجراحية وتقديم الخدمات الطبية للحالات المرضية التي يتم تحويلها لتلقي العلاج في الخارج.
وقد عبر الطاقم الطبي الإندونيسي عن سعادته بالعمل جنباً إلى جنب مع الكوادر الإماراتية في المستشفى الميداني لتلبية احتياجات المرضى والجرحى الفلسطينيين في ظل الأوضاع الكارثية الصعبة التي يعانون منها.
تواصل دولة الإمارات جهودها الطبية بالمستشفيين الميداني والعائم لعلاج المصابين والجرحى من قطاع غزة، بالتعاون والشراكة مع مختلف الأطقم الطبية الدولية، ضمن آلية عمل تتوافق مع أعلى المعايير الصحية العالمية، والتي أصبحت نموذجاً ناجحاً في التعامل مع مختلف الحالات الحرجة وعلاجها، إلى جانب عمليات تركيب الأطراف الاصطناعية، وغيرها من الجهود الإنسانية التي تهدف إلى إعادة الأمل للأشقاء في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم.

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المصدر: وام
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طاقم طبي
قطاع غزة
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