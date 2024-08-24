أمطار مصحوبة ببرد أحيانا على مناطق من الدولة

شهدت مناطق متفرقة من الدولة، اليوم السبت، هطول أمطار متفاوتة الغزارة، أدت إلى جريان بعض الأودية.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية، يصاحبها سقوط برد على المناطق الشرقية من الدولة، التي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة، وتدني مدى الرؤية الأفقية. كما دعا إلى تجنب ارتياد أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه.

وساد اليوم طقس صحو إلى غائم جزئيا أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر صاحبها سقوط أمطار وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيت بلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة 46.8 درجة مئوية في الشوامخ (أبوظبي) الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 30 ر تصل إلى 40 كم/س. البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

شملت مناطق هطول الأمطار، طريق دبي العين باتجاه لهباب، وصاع في العين، وطريق ليوا باتجاه مدينة زايد، في منطقة الظفرة، والمدام، ومليحة، وخضيرة مع سقوط برد، وكذلك على طريق خورفكان باتجاه السيجي، وطريق خورفكان بالشارقة وأيضا على طريق الشويب المدام، وعلى شارع الوطن، وعلى شوكة والمصيلي في رأس الخيمة، ووادي العجيلي، ووادي اصفنى، ومسافي وعلى سوق الجمعة في الفجيرة.

ويتوقع المركز أن يسود، غدا الأحد، طقس صحو إلى غائم جزئيا أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.

تكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.