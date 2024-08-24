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علوم الدار

فرصة تكوّن سحب ركامية قد تصحبها أمطار غدا

أبوظبي
24 أغسطس 2024 19:25

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار.
وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 53: 16 والثاني عند الساعة 05:26، والجزر الأول عند الساعة 10:19 والثاني عند الساعة 23:18.
في بحر عمان، سيكون الموج خفيفا أيضا. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:06 والثاني عند الساعة 02:56، والجزر الأول عند الساعة 20:13 والثاني عند الساعة 08:14.

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المصدر: وام
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