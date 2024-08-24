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علوم الدار

عودة مسابقة جمال السلوقي العربي إلى «الصيد والفروسية 2024»

عودة مسابقة جمال السلوقي العربي إلى «الصيد والفروسية 2024»
25 أغسطس 2024 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية عودة مسابقة جمال السلوقي العربي المرموقة، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية كلاب الصيد الأصيلة، وتعزيز الصلة بين الجيل الجديد وتراثهم الغني الذي تناقلته الأجيال على مدى عقود في دولة الإمارات.
وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، ينظم نادي صقاري الإمارات وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أدنيك، وعبر كابيتال للفعاليات، النسخة الـ21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024 والتي ستقام خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل بمركز أدنيك أبوظبي، حيث يأتي المعرض احتفاءً بمزيج من الموروث الثقافي الإماراتي الأصيل والابتكار والتكنولوجيا المتطورة عبر 11 قطاعاً متنوعاً.
وتشمل معايير التحكيم بمسابقة جمال السلوقي العربي مجموعة من العوامل، منها: مشية الكلب ورأسه، وعيناه وفمه وأذناه، وفراؤه، ولونه، والانطباع العام حوله، وتعد مسابقة جمال السلوقي العربي جزءاً أساسياً من رؤية المعرض في الحفاظ على التراث الثقافي لدولة الإمارات والعالم العربي ككل، فهذه المسابقة لا تعرض جمال وقدرات السلوقي فقط، بل تؤدي أيضاً دوراً حيوياً في زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على ممارسات الصيد التقليدية ودور السلوقي فيها.
وتشمل مسابقة هذا العام أربع فئات: «الذكور من نوع الحص»، و«الذكور من نوع الأريش»، و«الإناث من نوع الحص»، و«الإناث من نوع الأريش»، ووفقاً للقوانين يجب على المشاركين التأكد من أن كلابهم لائقة صحياً، وتحمل شريحة إلكترونية، وحاصلة على شهادة التحصين. وستعمل هذه المسابقة التي تجذب المشاركين والزوار من جميع أنحاء المنطقة والعالم على الاحتفاء بإرث السلوقي، إذ تتيح الفرصة لعشاق السلوقي للتواصل ومشاركة شغفهم والاحتفاء بسلالة بقيت دون تغيير لآلاف السنين، وتجسد التقاليد المتنوعة للصيد في الشرق الأوسط.
وإلى جانب مسابقة جمال السلوقي العربي الجذابة، ستعرض النسخة الـ21 لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية باعتبارها الأكبر حتى الآن، آلاف العلامات التجارية عبر 11 قطاعاً متنوعاً لتوفر منصة ديناميكية لفرص الأعمال الجديدة، وتجذب جمهوراً من جميع الأعمار.

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