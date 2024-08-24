«التعليم والمعرفة»: جاهزية تامة استعداداً للعام الدراسي الجديد

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي استعدادها لانطلاق العام الدراسي الجديد، وتم التأكد من إجراء صيانة شاملة للفصول الدراسية والمرافق التعليمية وتجهيزاتها، التأكد من الجاهزية التامة للبنية التحتية، استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد. وأكدت الدائرة مواصلة جهودها لتعزيز جودة التعليم وتحفيز المجتمع المدرسي على التطور وتحسين الأداء، ولضمان تعزيز التعلم المستمر للطلبة وتوظيف العطلة الصيفية بالشكل الأمثل، أطلقنا سلسلة من البرامج لإعداد الطلبة بخبرات جديدة وصقل مهاراتهم، استعداداً للعام الدراسي الجديد. وشملت هذه البرامج: «برنامج لتأهيل قادة المستقبل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات»، بالتعاون مع جامعة خليفة، عبر تعزيز مهارات ومعارف معلمي وطلبة الصف الحادي عشر في مدارس الشراكات التعليمية.

بالإضافة إلى «دورة إثرائية صيفية في الرياضيات واللغة الإنجليزية»، بالتعاون مع مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب، حيث استمرت أربعة أسابيع، بمشاركة 30 طالباً إماراتياً من الصف الحادي عشر من مدرسة الغد للشراكات التعليمية.

كما جرى تنظيم دورة جديدة من البرنامج الجامعي الصيفي للطلبة من الصفين العاشر والحادي عشر، لدعمهم في متابعة تحصيلهم العلمي في 14 جامعة رائدة عبر 12 دولة في أربع قارات.

وفي ضوء التطوُّرات المتسارعة التي يشهدها العالم بفعل الذكاء الاصطناعي، حرصت الدائرة على إعداد طلبتنا لمواكبتها وتوظيفها في المستقبل، حيث تم إطلاق ثلاثة برامج صيفية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومدرسة 42 أبوظبي ومجالس أبوظبي، لتشجيع الجيل الجديد على استخدام هذه التقنيات في بناء مستقبل القطاعات المختلفة.

وأوضحت الدائرة أنه مع اقتراب العام الدراسي الجديد، وفي ظل حرص الدائرة على الاطلاع على آراء أولياء الأمور باعتبارهم شركاء في العملية التعليمية، لفهم احتياجاتهم وتحديد الفرص والتحديات التي يواجهونها، أطلقت الدائرة مؤخراً استبيان أولياء الأمور بنسخته الثالثة، لمواصلة تحسين عملية صنع القرار، وتحقيق تأثير إيجابي في نمو الطلبة.

ولضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية تدعم الأداء الأكاديمي للطلبة وظروف ملائمة تساعدهم على الإنجاز والتفاعل الإيجابي في المدرسة، تم التأكد من الجاهزية التامة للبنية التحتية، استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد.

وفي هذا الإطار، تم إجراء صيانة شاملة للفصول الدراسية والمرافق التعليمية وتجهيزاتها، بدءاً من فحص السبورات الذكية والمقاعد ونظافة الفصول الدراسية، مروراً بمعاينة الأجهزة والمعدات التعليمية وكفاءة أنظمة الإضاءة والتكييف، ووصولاً إلى تفقّد معايير السلامة، بما في ذلك الاستعداد لحالات الطوارئ، مثل صلاحية المخارج وسهولة الوصول إليها، واختبار أنظمة الإنذار وتوزيع مخططات الإخلاء، فضلاً عن تجديد ترخيص العيادات، وتوفير الكادر الطبي.

المدارس الخاصة

فيما يتعلق بإجمالي عدد طلبة القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، أفادت الدائرة بأن عدد طلبة القطاع الخاص في إمارة أبوظبي أكثر من 277 ألف طالب وطالبة.. ويبلغ عدد المدارس الخاصة في الإمارة نحو 214 مدرسة.

وفيما يتعلق بوجود مدارس خاصة أو حضانات ستدخل الخدمة هذا العام في إمارة أبوظبي، أكدت الدائرة أنه في إطار خطط الدائرة لافتتاح 10 حضانات حكومية على مدار عامين دراسيين في كل من أبوظبي والعين، سيتم افتتاح حضانتين جديدتين في منطقتي الفلاح والشامخة، خلال العام الجاري، على أن يتم افتتاح المزيد في نهاية عام 2024.