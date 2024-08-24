أكثر من 1.1 مليـون طالب تستقبلهم مدارس الدولة غداً

دينا جوني (أبوظبي)

تستقبل مدارس الدولة غداً نحو مليون و100 ألف طالب وطالبة إيذاناً بانطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025 في المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة، إضافة إلى المدارس الخاصة التي تطبق المناهج الأجنبية المختلفة.

وأكدت الوزارة جاهزية 580 مدرسة حكومية بنسبة %100، والانتهاء من كل الاستعدادات للعام الدراسي الجديد -2024 2025 وعودة الطلبة لمقاعدهم الدراسية يوم غد، وذلك من خلال الجهود الحثيثة التي بذلتها كل الفرق خلال الفترة الماضية لتأمين انطلاقة مثالية للعام الدراسي الجديد.

ولهذه الغاية، شكّلت وزارة التربية والتعليم خلال الأشهر الماضية لجنة خاصة لمتابعة الاستعدادات وجاهزية المدارس. وقد أشرفت فرق العمل من المهندسين والمختصين على كل عمليات صيانة المدارس وضمان جاهزيتها وفق أعلى المعايير لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للطلبة والكوادر التربوية.

وعقدت اللجان التي تضم أكثر من 500 موظف من مختلف القطاعات، 90 اجتماعاً امتد العمل فيها إلى 300 ساعة، وذلك لمناقشة جاهزية الميدان التربوي على مختلف الأصعدة، لاستقبال الطلبة في جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال إلى الثاني عشر.

وقد افتتحت الوزارة 25 مدرسة منها 12 مدرسة جديدة و13 مدرسة كانت تحت الصيانة الشاملة.

كما انتهت من صيانة 311 مدرسة تشمل المباني المدرسية ومرافقها، وما يتصل بها من عمليات تطوير وضبط جودة للبنية التحتية في المدارس الحكومية كافة.

الكتب والنقل

وشملت الخدمات الداعمة طباعة 10 ملايين نسخة من الكتب الدراسية، فيما بلغ عدد الكتب المطبوعة التي تم تحويلها لكتب رقمية 3.706.000 كتاب وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المصادر التعليمية الرقمية في جميع المدارس، كما سيتم توزيع 34 ألف حاسوب محمول على طلبة الصفين الخامس والتاسع.

وفيما يخص خدمات النقل، قامت الوزارة بالتعاون مع مزودي الخدمة لإجراء صيانة شاملة لـ5000 حافلة مدرسية وفق أعلى معايير السلامة والأمان. كما تمّ العمل على توزيع خطوط النقل المدرسي بما يضمن رحلة مدرسية يومية سهلة ومريحة للطلبة.

مهارات

شارك 23 ألف كادر تربوي من المعلمين والقيادات المدرسية والاختصاصيين على مستوى الدولة في فعاليات أسبوع التدريب خلال الفترة الممتدة من 19 ولغاية 23 أغسطس 2024.

ويتضمن أسبوع التدريب التخصصي 64 ورشة عمل تدريبية متخصصة بعدد ساعات تدريبية تصل إلى 189 ساعة. وتهدف الورش إلى ضمان رفع جاهزية الكوادر التربوية للعام الدراسي المقبل، ورفدهم بأحدث الوسائل التعليمية المبتكرة لتوظيفها بالشكل الأمثل خلال تأديتهم رسالتهم التربوية.

وركزت وزارة التربية في الورش التدريبية على سبل تأمين رفاهية وجودة الحياة للطلبة والمعلمين، وكذلك على اكتساب مهارات كيفية إعداد الطلبة للتعلّم القائم على المشاريع في مختلف المواد الدراسية.

أما تدريب القيادات المدرسية، فاشتمل على برامج متنوعة مثل القيادة التحويلية، ويستهدف 1464 من القيادات، إلى جانب برنامج تعزيز العمل الإداري باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

الزي المدرسي

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 53 منفذاً لبيع الزي المدرسي للعام الأكاديمي المقبل 2024-2025، لطلبة المدارس الحكومية من رياض الأطفال لغاية الثاني عشر، منها أربع مدارس في مناطق نائية، لتيسير أمور أولياء الأمور في تأمين المستلزمات المدرسية للأبناء.

ويتوفر الزي في 53 منفذاً منها 12 في أبوظبي، و10 في العين، و8 في دبي، و10 في الشارقة، و2 في كل من عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، و3 في الفجيرة، و4 في مدارس في السلع والوقن والقوع وجزيرة دلما. وحددت المؤسسة أسعار الزي المدرسي التي تبدأ من 117 درهماً لطلبة رياض الأطفال الذكور، و180 درهماً للإناث. ولطلبة الحلقة الأولى 140 درهماً للذكور، و209 للإناث، وللحلقة الثانية 80 درهماً للذكور، و233 درهماً للإناث، ولطلبة الحلقة الثالثة 80 درهماً للذكور و247 درهماً للإناث.

التمدرس والإجازات

أظهر التقويم الأكاديمي أن عدد أيام التمدرس في العام الدراسي الجديد يبلغ 185 يوماً، بواقع 16 أسبوعاً في الفصل الدراسي الأول، و11 أسبوعاً لكل من الفصلين الدراسيين الثاني والثالث.

ويبلغ إجمالي عدد أيام الإجازات الرسمية 6 أيام، موزّعة على الفصلين الأول والثالث بواقع 3 لكل منهما. ومن المقرر أن تكون فترة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول في الفترة الممتدة من 27 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2024. وسيتم تحليل النتائج وإصدارها في الفترة من 13 إلى 17 يناير 2025، على أن تكون إجازة الشتاء في 16 ديسمبر المقبل للطلبة، و23 منه للكوادر التعليمية والإدارية. ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في 6 يناير 2025. وتعقد الاختبارات النهائية للفصل الثاني من 10 إلى 19 مارس 2025، وتعلن نتائجها في الفترة من 21 إلى 25 أبريل 2025، على أن تبدأ إجازة الربيع في 24 مارس 2025 للطلبة، و31 من الشهر نفسه للهيئات التدريسية والإدارية والفنية.

فيما يبدأ الفصل الدراسي الثالث في 14 أبريل 2025، والاختبارات النهائية في الفترة من 10 إلى 19 يونيو 2025، وسيتم تحليل نتائج نهاية العام وإصدارها في الفترة من 30 يونيو إلى 2 يوليو 2025. ووفقاً للتقويم، ستكون فترة إجازة الشتاء للطلبة في الفترة من 16 ديسمبر 2024 إلى 5 يناير 2025، وإجازة الربيع من 24 مارس إلى 13 أبريل 2025، على أن تبدأ إجازة الصيف للطلبة في 30 يونيو 2025، لتبدأ إجازة نهاية العام في 30 يونيو للطلبة، و17 يوليو للهيئات التدريسية والإدارية.

اختبارات وتقييم

وطرحت وزارة التربية والتعليم للمرة الأولى التعلّم القائم على المشاريع ليكون بديلاً عن الامتحان المركزي التقليدي. ويطبق المشروع في الفصل الدراسي الثاني ويستهدف طلبة الحلقة الثانية. ورفعت الوزارة من وزن التقييم التكويني للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر ليصبح 40% بدلاً من 30%. وتتجه الوزارة إلى تطبيق مشروع استبدال الامتحانات الفصلية أو المركزية بالمشاريع المهارية في المراحل التعليمية المختلفة، وغرسها كأحد الأساليب الرئيسة للتعليم، وسيتم بطريقة متقنة وعلمية مبنية على بيانات.

تحديث نسبة التقييم

عملت الوزارة على تحديث نسبة التقييم التكويني المستمر على مدار الفصول الدراسية ليصبح 40%، فيما أصبحت نسبة التقييم المركزي النهائي الذي يعقد في آخر كل فصل دراسي 60% للحلقتين الثانية والثالثة، وخفضت من وزن الامتحان المركزي من 60 % إلى 70 %. وتأتي هذه التحديثات بناءً على تحليل النتائج التحصيلية للطلبة التي أظهرت أهمية قياس الحصيلة العلمية والمهارية للطلبة طوال العام من دون الاكتفاء بتقييم الاختبارات المركزية في نهاية كل فصل دراسي.