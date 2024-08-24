«حمدان بن راشد للعلوم الطبية» تعرّف بماجستير التربية الابتكارية

دبي (وام)

نظمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية اللقاء التعريفي لطلاب الدفعة السادسة من برنامج ماجستير التربية الابتكارية بالتعاون مع كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة في مقر المؤسسة. ولفت الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي للمؤسسة إلى دور البرنامج في تعزيز الابتكار وجودة التعليم، مشيراً إلى أهمية مخرجات البرنامج في دعم التطوير التعليمي. وأوضح أن الدفعات السابقة تمكنت من تحقيق أهدافها المهنية في المجال التربوي، مضيفاً: «نحن ملتزمون بتمكين الطلاب من توسيع معارفهم وتعزيز ثقافة الابتكار لديهم، مما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتطويرها». وأثنى السويدي على التعاون المثمر مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، مشيداً بدورها الفعال في دعم المبادرات الأكاديمية، وتمنى للطلاب التوفيق والنجاح في مسيرتهم الدراسية والمهنية.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد الكعبي، الأستاذ المساعد في كلية التربية بجامعة الإمارات، إلى أهداف البرنامج ومجالاته المختلفة وخطته الدراسية، موضحاً أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الأداء التعليمي والتميز في هذا المجال. ويتضمن الماجستير مجالين رئيسيين: ابتكار في التدريس يركز على تطوير مهارات المعلمين، وابتكار في القيادة المدرسية يهدف إلى إعداد مديري المدارس المتميزين. وتستمر الدراسة لمدة 18 شهراً، على أن تعقد الدروس أيام العطلة الأسبوعية في مقر المؤسسة.

يعتبر برنامج ماجستير التربية الابتكارية من البرامج الرائدة في تطوير المهارات التعليمية والقيادية، حيث يهدف إلى إحداث تغيير نوعي في النظام التعليمي من خلال تمكين المعلمين والقيادات المدرسية من استخدام الأساليب المبتكرة في التدريس والإدارة.

تعاون مشترك

يجدر بالذكر أن برنامج ماجستير التربية الابتكارية، الذي انطلق في عام 2018، هو نتيجة تعاون مشترك بين مؤسسة حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية وجامعة الإمارات العربية المتحدة. وتقدم المؤسسة عشر منح دراسية كاملة في كل دفعة لدعم وتشجيع الطلاب على التفوق والابتكار في المجال التعليمي.