أمطار متفاوتة الشدة مع تجاوز درجة الحرارة 46

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس، هطول أمطار متفاوتة الشدة، أدت إلى جريان الشعاب، وبعض الأودية.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور لتوخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة والرياح القوية الهابطة من السحب، يصاحبها سقوط برد على المناطق الشرقية من الدولة، مما قد يؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتجنب ارتياد أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه.

وساد طقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً أمس، مع تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر صاحبها سقوط أمطار وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيت بلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة 46.8 درجة مئوية في الشوامخ (أبوظبي) الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وشملت مناطق هطول الأمطار، طريق دبي العين باتجاه لهباب، وكانت غزيرة مع برد على الشويب، وهطلت على ناهل، ومساكن، وصاع بالعين، وطريق ليوا باتجاه مدينة زايد، وبوالذياب، وليوا وعرادة بالظفرة، وفي دبي هطلت على مرغم والمرقب، ومناطق متفرقة والمدام، ومليحة، وخضيرة مع سقوط برد، وكذلك على طريق خورفكان باتجاه السيجي، وطريق خورفكان بالشارقة، وأيضاً غزيرة على طريق الشويب المدام، وغزيرة مع برد على الفاية بالشارقة. وعلى شارع الوطن، وعلى شوكة والمصيلي برأس الخيمة، ووادي العجيلي، ووادي اصفنى، ومسافي، وعلى سوق الجمعة بالفجيرة.

ويتوقع المركز أن يسود اليوم طقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، وتكون حركة الرياح اليوم جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الطقس اليوم

صحو بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد تكون ركامية.