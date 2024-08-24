«تنظيمية دولية دبي للقفز بالمظلات» تشكر حمدان بن محمد

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية الثامنة للقفز بالمظلات اجتماعها الأول السبت.

وتوجهت بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لرعايته الكريمة والمستمرة للرياضات الجوية عامة، ولبطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات بصفة خاصة.

ترأس الاجتماع، يوسف الحمادي، نائب رئيس الاتحاد، بحضور محمد يوسف عبد الرحمن، الأمين العام، وعبدالله مراد، عضو مجلس الإدارة، بجانب ممثلي الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية.

وأعلنت اللجنة المنظمة انطلاق النسخة المقبلة 28 نوفمبر المقبل مواكبة للاحتفالات باليوم الوطني.