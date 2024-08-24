الأحد 25 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تنظيمية دولية دبي للقفز بالمظلات» تشكر حمدان بن محمد

«تنظيمية دولية دبي للقفز بالمظلات» تشكر حمدان بن محمد
25 أغسطس 2024 00:58

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية الثامنة للقفز بالمظلات اجتماعها الأول السبت.
وتوجهت بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، لرعايته الكريمة والمستمرة للرياضات الجوية عامة، ولبطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات بصفة خاصة.
ترأس الاجتماع، يوسف الحمادي، نائب رئيس الاتحاد، بحضور محمد يوسف عبد الرحمن، الأمين العام، وعبدالله مراد، عضو مجلس الإدارة، بجانب ممثلي الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية.
وأعلنت اللجنة المنظمة انطلاق النسخة المقبلة 28 نوفمبر المقبل مواكبة للاحتفالات باليوم الوطني.

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يشيد بجهود مطر الطاير في العمل الرياضي
المصدر: وام
حمدان بن محمد بن راشد
بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
«مملكة اللؤلؤ» تزين «حدائق المنتزه»
الترفيه
«مملكة اللؤلؤ» تزين «حدائق المنتزه»
اليوم 19:30
تشيلسي يستعرض أمام ولفرهامبتون بـ «سداسية»
الرياضة
تشيلسي يستعرض أمام ولفرهامبتون بـ «سداسية»
اليوم 19:30
نوريس يطيح فيرستابن في عقر داره!
الرياضة
نوريس يطيح فيرستابن في عقر داره!
اليوم 19:27
ترشيح النعيمي لعضوية «مجلس الرياضيين» في «البارالمبية الدولية»
ترشيح النعيمي لعضوية «مجلس الرياضيين» في «البارالمبية الدولية»
اليوم 19:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©