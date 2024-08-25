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علوم الدار

محمد بن راشد: 1.4 تريليون درهم تجارتنا الخارجية خلال 6 أشهر

محمد بن راشد
25 أغسطس 2024 12:17

أبوظبي (الاتحاد)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، إن التجارة الخارجية  للإمارات، اقتربت من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25% لصادراتنا غير النفطية. وأكد سموه أن هدفنا تحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام.

وقال سموه عبر منصة إكس:" قبل عدة سنوات أعلنا أهدافنا الاقتصادية الوطنية .. وأعلنا بأن مستهدف تجارتنا الخارجية للعام 2031 هو 4 تريليونات درهم سنوياً.هدف كان يمثل تحدياً كبيراً في وقتها".

وأوضح سموه: "واليوم وردتنا أرقام النصف الأول من 2024 حيث بلغت صادراتنا في 6 أشهر فقط ما كنا نصدره خلال عام كامل قبل كورونا في 2019 .واقتربت تجارتنا الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25% لصادراتنا غير النفطية".

وأضاف سموه:" هدفنا تحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام باذن الله" .

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وأكد سموه أن "علاقاتنا الاقتصادية  ترسخت مع مختلف الدول حيث ارتفعت تجارتنا مع الهند 10%. ومع تركيا 15%.ومع العراق 41% ليصبح الوجهة الأولى للصادرات الإماراتية تليه الهند وتركيا وغيرها".

وأشار سموه:"في وقت بلغ معدل النمو العالمي للتجارة الخارجية حوالي 1.5٪ .. بلغ النمو في تجارتنا الخارجية 11.2% سنوياً .. حيث نمضي بتسارع نحو مستهدفاتنا".

وأكد سموه:" بحمدالله وتوفيقه وعونه، وبمتابعة أخي رئيس الدولة ودعمه وبنائه لعلاقات دولية متميزة مع دول العالم. وبجهود آلاف فرق العمل من القطاع الحكومي والخاص تستمر المسيرة .. وتمضي القافلة.. وتعلو الراية .. وتزدهر الدولة والمنطقة بإذن الله .. وقادمنا أعلى وأرقى وأسمى بإذن الله".

  • محمد بن راشد: 1.4 تريليون درهم تجارتنا الخارجية خلال 6 أشهر

 

التجارة الخارجية
الإمارات
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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