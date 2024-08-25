الإثنين 26 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"أبوظبي للتنقل" يكمل استعداداته لانطلاق العام الدراسي الجديد

"أبوظبي للتنقل" يكمل استعداداته لانطلاق العام الدراسي الجديد
25 أغسطس 2024 13:51

استكمل "أبوظبي للتنقل" استعداداته مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.وتشير آخر الإحصائيات إلى بلوغ عدد المشغلين في نظام "سلامة" لإدارة النقل المدرسي، 206 مشغلين، بمعدل 8568 حافلة و8752 سائقاً، مع وجود 10 آلاف و134 مشرفة.
وبلغ إجمالي عدد المدارس المشمولة بالنظام 672 مدرسة، منها 204 مدارس حكومية و215 مدرسة خاصة، و213 حضانة، و38 مدرسة شراكة ومركزين لأصحاب الهمم.
وبلغ عدد الطلبة المستخدمين للنقل المدرسي في نظام "سلامة" 237 ألفا و111 طالباً، فيما تخطى عدد مرات تحميل تطبيق "سلامة" لأولياء الأمور 30 ألفاً.

 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: نتفاءل بعام أكاديمي جديد يحمل الخير والعلم
رئيس الدولة يوجه رسالة صوتية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد
المصدر: وام
العام الدراسي الجديد
طلبة الإمارات
أبوظبي للتنقل
طلبة المدارس
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
انطلاق العام الدراسي الجديد في الإمارات
علوم الدار
انطلاق العام الدراسي الجديد في الإمارات
اليوم 08:50
«أبوظبي الرياضي» يستعد للقاء مياوادي بطموح «النقطة السادسة»
«أبوظبي الرياضي» يستعد للقاء مياوادي بطموح «النقطة السادسة»
اليوم 11:16
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد: نتفاءل بعام أكاديمي جديد يحمل الخير والعلم
اليوم 11:08
أنشيلوتي: لا تقلقوا على مبابي!
الرياضة
أنشيلوتي: لا تقلقوا على مبابي!
اليوم 10:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©