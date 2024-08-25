"أبوظبي للتنقل" يكمل استعداداته لانطلاق العام الدراسي الجديد

استكمل "أبوظبي للتنقل" استعداداته مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.وتشير آخر الإحصائيات إلى بلوغ عدد المشغلين في نظام "سلامة" لإدارة النقل المدرسي، 206 مشغلين، بمعدل 8568 حافلة و8752 سائقاً، مع وجود 10 آلاف و134 مشرفة.

وبلغ إجمالي عدد المدارس المشمولة بالنظام 672 مدرسة، منها 204 مدارس حكومية و215 مدرسة خاصة، و213 حضانة، و38 مدرسة شراكة ومركزين لأصحاب الهمم.

وبلغ عدد الطلبة المستخدمين للنقل المدرسي في نظام "سلامة" 237 ألفا و111 طالباً، فيما تخطى عدد مرات تحميل تطبيق "سلامة" لأولياء الأمور 30 ألفاً.