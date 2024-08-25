طقس صحو مع ظهور سحب ورياح خفيفة غدا

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وقد تظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:25، والجزر الأول عند الساعة 10:41 والجزر الثاني عند الساعة 00:31.

بحر عمان خفيف الموج كذلك. سيحدث المد الأول عند الساعة 13:44 والمد الثاني عند الساعة 04:14، والجزر الأول عند الساعة 08:14 والجزر الثاني عند الساعة 21:20.