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بتوجيهات حمدان بن زايد.. إطلاق «شارة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية» للصقور خلال فعاليات دورته الـ21

بتوجيهات حمدان بن زايد.. إطلاق «شارة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية» للصقور خلال فعاليات دورته الـ21
25 أغسطس 2024 20:14

بتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مجموعة أدنيك تطلق، بالتعاون مع نادي أبوظبي للصقارين، «شارة معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية» للصقور، خلال فعاليات الدورة الـ21 من المعرض، التي تُقام في الفترة من 31 أغسطس حتى 8 سبتمبر 2024 في مركز أدنيك أبوظبي.
تؤهِّل الشارة الصقور المُشتراة في «معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية» والفعاليات والمزادات المصاحبة له للمشاركة، تحت إشراف نادي أبوظبي للصقور، في أشواط السباق الجديدة، التي ستُستحدَث للصقور الحاملة للشارة في أربع فئات تشمل «جير بيور»، و«جير قرموشة»، و«جير شاهين»، و«تبع»، ضمن الجولة المُقبلة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور 2024-2025.
وقال معالي ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات: «يأتي إطلاق هذه الشارة ترجمةً لتطلعات قيادتنا الرشيدة في دعم جميع الفعاليات الوطنية التي من شأنها أن تُسهم في توفير قيمة مضافة تُعزِّز مكانة أبوظبي كعاصمة تجمع بين الحداثة والأصالة، ومركز ريادي للإبداع والابتكار في مختلف الرياضات والأنشطة التراثية».
وأعرب معاليه عن ثقته في التأثير الإيجابي الكبير لمثل هذه المبادرة في دعم قطاع الصقارة والصقارين محلياً ودولياً، والتي ستُسهم في تعزيز المشاركة في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024، وصولاً إلى جميع القطاعات المساندة والرديفة لها. 
وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «يعكس إطلاق هذه الشارة، التي تحظى برعاية ودعم سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، حرص القيادة الرشيدة على النهوض بواقع ومستقبل قطاع الصقارة في الدولة، وسعيها للحفاظ على المُقدَّرات والموروث الشعبي لهذه الرياضات المهمة، وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي».
وأضاف الظاهري: «يهدف إطلاق هذه الشارة لتقديم الدعم للمنتجين لتعزيز مشاركتهم في المعرض، وستسهم في التحفيز على إدراج الطيور ذات المستويات العالية للمشاركة، وتشجيع الزوار على اقتناء الصقور والتعريف بموروث رياضة الصقارة، وصولاً للترويج للمعرض ودوره في دعم هذه الرياضة محلياً ودولياً».
وقال سلطان المحمود، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين: «نحن فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع نادي صقاري الإمارات ومجموعة أدنيك لإطلاق هذه الشارة، وكلي ثقة أنها ستسهم في تعزيز تنافسية ومكانة المعرض الإقليمية والعالمية، وستسهم أيضاً في دعم طيف واسع من القطاعات المساندة ابتداءً من المنتجين وصولاً إلى الخبراء والمهتمين في هذه القطاعات».
وأضاف المحمود أنَّ فِرق العمل في نادي أبوظبي للصقارين، بالتعاون مع مجموعة أدنيك، ستعمل على إنجاح أشواط البطولات المستقبلية للشارة تحت مظلة بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ما يُسهم بفاعلية في دعم هذه الرياضات المهمة، وتعزيز حضورها وتنافسيتها.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
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