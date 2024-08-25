«وجهات دبي» تختتم موسمها الصيفي الرابع

دبي (الاتحاد)

أعلن «براند دبي»، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، اختتام الموسم الصيفي الرابع لحملة «وجهات دبي» وذلك بعد ثمانية أسابيع واصلت خلالها الحملة الترويج لمقومات الجذب التي تتمتع بها الإمارة خلال فصل الصيف وما توفره من خيارات ترفيهية ورياضية وعائلية متنوعة، تدعمها باقات خدمية عديدة تعزز من جاذبية المدينة كوجهة مفضلة لقضاء فترة العطلة الصيفية، وتسهم كذلك في ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة.

وتدعم حملة #وجهات_دبي، منذ انطلاقها في العام 2021 بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، الجهود الترويجية لإمارة دبي، حيث تركز الحملة في نسخها المتعاقبة على أوجه التميز التي تجعل من هذه المدينة النابضة بالحياة الخيار المُفضّل لإمضاء عطلة صيفية حافلة بالأنشطة، من خلال ما تتيحه الحملة من كم كبير من المعلومات حول الأماكن والوجهات التي ترجح كفة دبي مقصداً سياحياً عالمي المستوى، ونشر تلك المعلومات على نطاق واسع من خلال الاستفادة من الانتشار السريع الذي تكفله منصات التواصل الاجتماعي بما لها من قدرة على الوصول إلى شريحة ضخمة من المتابعين سواء داخل الدولة أو خارجها.

يأتي نجاح حملة «وجهات دبي الصيفية» هذا الموسم امتداداً للنجاحات السابقة للحملة في نسخها الماضية، بمحتوى على قدر كبير من التميز حيث بلغ عدد الأعمال الإبداعية التي تضمنتها الحملة الرقمية هذا الصيف، وتم تداولها على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي ما يزيد على 3000 عمل مبدع، أغلبها من مقاطع الفيديو التي وثقت أهم الوجهات الجديدة والمميزة في دبي هذا الموسم.

وقد وصل عدد المشاهدات للمحتوى الذي قدمته الحملة على مدار شهرين كاملين إلى نحو 20 مليون مشاهدة، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بما في ذلك منصة X، وفيسبوك، وتيك توك، وانستغرام، ويوتيوب، فيما وجدت الحملة أصداء إيجابية واسعة تجسدت في ما يزيد على نصف مليون تفاعل على مختلف المنصات الرقمية.

بهذه المناسبة، أكدت شيماء السويدي، مديرة براند دبي أن تنامي مكانة دبي كمقصد سياحي عالمي هو نتاج رؤية القيادة الرشيدة الرامية لجعلها أفضل وجهة للعيش والزيارة في العالم، حيث تتكاتف الجهود من أجل ترجمة هذه الرؤية إلى إنجازات تتكامل معها ملامح الصورة لترسيخ مكانتها مقصداً لكل من يسعى لتحقيق طموحاته وأحلامه، وكذلك وجهة مفضلة يسارع إليها من ينشد الاسترخاء وإمضاء عطلة سعيدة وممتعة.

إلى ذلك، عبّر صُنّاع المحتوى المشاركون في الحملة عن اعتزازهم بمشاركتهم وأن يكون لهم دور في التعريف بالمقاصد السياحية والترفيهية والعائلية العديدة المنتشرة على امتداد المدينة، مؤكدين أن دبي ستظل على الدوام مصدر إلهام لكل مبدع، تحفّز لديه ملكاته الإبداعية، بكل ما تحتشد به من ملامح فريدة تجعلها المدينة التي تستحق بجدارة أن تكون الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة في كافة الأوقات، في حين أعربوا عن سعادتهم بأن يكون المحتوى الذي يقدمونه وسيلة تسهم في نقل صورة إلى العالم من ملامح روعة هذه المدينة وما تقدمه لكل من يعيش على أرضها أو يقصدها زائرا من مقومات الرفاهية والسعادة.