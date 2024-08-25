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علوم الدار

«الظاهرة» تخفض 217 ألف طن من انبعاثات الكربون في عملياتها

أرنود فان دن بيرج
26 أغسطس 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت شركة «الظاهرة العالمية» الإماراتية، التزامها بالزراعة المستدامة والحفاظ على البيئة والمشاركة المجتمعية، عبر عملياتها الواسعة في أكثر من 20 دولة عبر 6 قارات حول العالم.
وأصدرت الشركة، التي تعتبر من كبريات الشركات الزراعية في العالم، تقريرها السنوي الرابع للاستدامة، لتسلط الضوء من خلاله على تقدمها في تنفيذ مستهدفات الاستدامة للعام 2030.
وقال أرنود فان دن بيرج، الرئيس التنفيذي للشركة: «يعبر التقرير 2023 عن التزامنا المستمر بالريادة في مجال الزراعة المستدامة والحفاظ على البيئة، حيث تمكنا من النجاح في خفض بصمتنا الكربونية بشكل ملحوظ، كما قمنا بتوظيف العديد من التقنيات الزراعية المبتكرة، إلى جانب تعزيز تنوع وشمول قوانا العاملة».
وأضاف أرنود فان دن بيرج: «في الوقت الذي نحرز فيه تقدماً نحو تحقيق أهداف الاستدامة لعام 2030، سنواصل التزامنا بقيادة التغيير الإيجابي، والإسهام في تأمين الإمدادات الغذائية العالمية بشكل مستدام، وإرساء معايير عالية لممارسات الأعمال الزراعية المسؤولة حول العالم».
وتناول التقرير أحدث الإنجازات التي حققتها شركة الظاهرة في عدد من المجالات، بما في ذلك أهداف الاستدامة لعام 2030، التي تشمل خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، وخفض استهلاك المياه بنسبة 15%.
وذكر التقرير أن إجمالي حجم ما تم استبعاده من ثاني أكسيد الكربون بلغ 217.220 طناً بفضل تبني الشركة ممارسات الزراعة المتجددة.

الظاهرة القابضة
انبعاثات الكربون
الزراعة
الاستدامة
الإمارات
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