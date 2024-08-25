الإثنين 26 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أبوظبي للتنقل» يستكمل استعدادات قطاع النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد

«أبوظبي للتنقل» يستكمل استعدادات قطاع النقل المدرسي للعام الدراسي الجديد
26 أغسطس 2024 01:05

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: نتفاءل بعام أكاديمي جديد يحمل الخير والعلم
رئيس الدولة يوجه رسالة صوتية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

استكمل «أبوظبي للتنقل» استعداداته مع انطلاق العام الدراسي الجديد، في إطار مساعيه لتوفير نقل آمن لطلبة المدارس في رحلتهم اليومية من وإلى المدرسة، وتأمين حركة مرورية انسيابية في محيط المدارس لوسائل التنقل كافة، سواءً للمشاة، الحافلات المدرسية، وسائل النقل العام، أو المركبات الخاصة، حيث ترتكز خطة أبوظبي للتنقل على محورين رئيسيين، هما توعية الطلاب، وتحسين البنية التحتية.
وتأتي الخطة بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية منطقة الظفرة ودائرة التعليم والمعرفة، بالإضافة إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهذه الإجراءات تنطلق من دور «أبوظبي للتنقل» في تعزيز جهود السلامة المرورية للوصول لمنظومة نقل آمنة، وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في تعزيز جودة الحياة وجعل أبوظبي مجتمعاً أكثر أمناً وسلامة. وعلى صعيد توعية الطلاب، أنجز «أبوظبي للتنقل» حملات توعوية عدة خلال الربع الثاني من العام 2024، شملت العديد من المدارس في الإمارة، ركزت على توعية الطلاب بقواعد السلامة المرورية في استخدام الحافلة المدرسية والانتقال في محيط المدرسة، وقد بلغ عدد المشاركين أكثر من 800 طالب، ومن المقرر استئناف حملات التوعية لتغطي قطاعاً واسعاً من المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025. 
كما عمل «أبوظبي للتنقل» على دراسة وإعداد تصاميم لأكثر من 90 مدرسة في إمارة أبوظبي.

أبوظبي للتنقل
العام الدراسي الجديد
المدارس
الحافلات المدرسية
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
انطلاق العام الدراسي الجديد في الإمارات
علوم الدار
انطلاق العام الدراسي الجديد في الإمارات
اليوم 08:50
«أبوظبي الرياضي» يستعد للقاء مياوادي بطموح «النقطة السادسة»
«أبوظبي الرياضي» يستعد للقاء مياوادي بطموح «النقطة السادسة»
اليوم 11:16
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد: نتفاءل بعام أكاديمي جديد يحمل الخير والعلم
اليوم 11:08
أنشيلوتي: لا تقلقوا على مبابي!
الرياضة
أنشيلوتي: لا تقلقوا على مبابي!
اليوم 10:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©