فعاليات تراثية بمنطقة العروض الحية في «أبوظبي للصيد والفروسية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024 عن أبرز فعاليات منطقة العروض الحية باعتبارها المركز الرئيسي للمعرض، وستقدم تجارب لا تُفوّت للعائلات والهواة والمحترفين في مجال الصيد والفروسية. وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، سيدمج المعرض تقاليد دولة الإمارات وتراثها الثقافي مع أحدث الابتكارات، بما يخلق فرصاً جديدة، وسط أجواء تفاعلية تلبي أذواق كل الفئات العمرية في مجتمع دولة الإمارات، وتبرز المغامرات وأساليب الحياة الخارجية.

ولأول مرة، تنظم المعرض شركة كابيتال للفعاليات، ذراع إدارة الفعاليات لدى مجموعة أدنيك، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، حيث يقام المعرض الرائد عالمياً، والذي يمتد إرثه لما يزيد على عقدين من الزمن خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 8 سبتمبر 2024 في مركز أدنيك أبوظبي.

كما يمكن لزوار المعرض من هواة الصيد والفروسية أو المتحمسين لاستكشاف التراث الثقافي للمنطقة، التعرف على المعارض الثقافية والعروض التقليدية والتاريخية الحية المذهلة التي تحتفي بالتراث الغني لدولة الإمارات.

وتضم أهم فعاليات منطقة العروض الحية مزاد الصقور الذي سيبرز الدور الرائد لدولة الإمارات في إكثار الصقور بالأسر، في إطار التزامها بالحفاظ على البيئة والمحافظة على الحياة البرية، ويعرض المزاد صقوراً تمت تربيتها خصيصاً للصقارين المبتدئين والمتمرسين، مما يضمن توافرها وتنوعها لعشاق رياضة الصيد بالصقور «الصقارة» من كل الجنسيات.

ولأول مرة في تاريخ المعرض، ستتاح للمشاركين فرصة المزايدة عبر الإنترنت على الصقور المميزة التي سيتم عرضها في منطقة خاصة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024. وسيُقام المزاد العلني في المركز الرئيسي «منطقة العروض الحية» للمعرض بين الساعة 7 و10 مساءً يوم السبت 31 أغسطس والأحد 1 سبتمبر والسبت 7 سبتمبر والأحد 8 سبتمبر.

وتشمل أبرز الفعاليات الرائعة الأخرى في منطقة العروض الحية «القفز مع نادي ظبيان للفروسية»، الذي سيقدّم القفز الفني المتميز ضمن مجال الفروسية. ستقام تلك الفعالية خلال الفترة من الاثنين 2 سبتمبر وحتى يوم الجمعة 6 سبتمبر من الساعة 12:30 إلى 1:00 ظهراً، وستجمع فرقاً من فنون الجمباز والرقص والفروسية مع أداء رياضيين لمجموعة من الحركات البهلوانية وعروض الجمباز على صهوات الخيل.

وستقدم جمعية الإمارات للخيول العربية فن «التشوليب» و«مسابقة جمال الخيل» خلال المعرض. وعلى مدار سبعة أيام من الاثنين 2 سبتمبر إلى الأحد 8 سبتمبر، من الساعة 12:00 إلى 12:30 ظهراً، ستتضمن فعالية «التشوليب» عروضاً للشعر البدوي العربي التقليدي الذي سيلقيه فرسان يمتطون الخيول العربية الأصيلة. ومن الساعة 2:00 إلى 4:30 بعد الظهر يوم السبت 7 سبتمبر، ستقام مسابقة جمال الخيل التي تظهر تألق الخيول العربية الأصيلة وخصائصها المتميزة، مع التركيز بصورة خاصة على دور مدربيها في حلبة العرض. تمثل تلك العروض عنصراً أساسياً لمجتمع الخيول العربية وتبرز السمات المتميزة لتلك السلالة.

ويقام «عرض الفروسية الحر» للخيول يومياً من الاثنين 2 سبتمبر إلى الأحد 8 سبتمبر، من الساعة 1:30 إلى 2:00 ظهراً، ويعد فعالية جذابة يجري فيها تقديم الخيول دون أي قيود، أو سروج، أو ألجمة أو أرسان، بما يتيح للخيول التحرك بحرية وعفوية لإظهار رشاقتها الطبيعية وروحها النشطة، كما تحظى العروض الحرة بشعبية كبيرة نظراً لإظهارها للعلاقة بين الحصان والمدرب، ولإبراز الجمال الفريد للخيول وقدراتها المختلفة.

وتضم أبرز الفعاليات الأخرى عرض «المعارك التاريخية والرماية بالقوس على صهوة الخيل»، والذي تنظمه أكاديمية مملوك للرماية بالقوس وإسطبلات كابر وتعيد خلاله تمثيل مشاهد من المعارك العثمانية تبرز فيها مهارات الرماية بالقوس خلال الفترة من يوم الاثنين 2 سبتمبر وحتى يوم السبت 7 سبتمبر من الساعة 1:30 إلى 2:00 ظهراً. ويتضمن المعرض هذا العام المجموعة الأكثر تنوعاً وثراءً من الأنشطة والفعاليات في تاريخه، بما يشمل عروضاً حية ديناميكية ومسابقات شيّقة ومعارض تراثية ورياضية مبهرة. إلى جانب العروض والفعاليات المذهلة التي سيقدّمها المعرض، يمكن للزوار كذلك الاستفادة من مجموعة متنوعة من الخيارات للتواصل مع خبراء القطاع، واستكشاف وشراء منتجات ومعدات الصيد، والتواصل مع كبار المصنعين والموردين الرائدين في القطاع.

التذاكر

تتوفر التذاكر الآن عبر الإنترنت للراغبين في حضور الدورة الأكبر منذ إطلاق المعرض قبل أكثر من عشرين عاماً. وللحصول على التذاكر، يجب على الزوار التوجه إلى الموقع الإلكتروني للمعرض واختيار إحدى الباقات المتوفرة.