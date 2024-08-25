«تنمية المجتمع بأبوظبي» تطلع على أفضل ممارسات جودة الحياة في نيوزيلندا

أبوظبي (الاتحاد)

قام وفد من دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي بزيارة رسمية إلى نيوزيلندا بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال جودة حياة المجتمع. تهدف هذه الزيارة إلى الاستفادة من الخبرات المعتمدة من قبل منظمة التعاون الدولية والتنمية الاقتصادية (OECD) في تعزيز وتطوير منظومة جودة الحياة في إمارة أبوظبي. وترأس الوفد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع -أبوظبي، ورافقه الدكتورة ليلي الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية، والمهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي، وعدد من القيادات الحكومية.

خلال الزيارة، التقى الوفد بممثلين من عدد من الجهات الرئيسة، حيث اطلعوا على إطار معايير جودة الحياة في نيوزيلاندا (LSF)، والمبادرات اللازمة لرفع مستوى المعيشة، وتعزيز جودة حياة المجتمع.