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علوم الدار

رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يلتقي وزير الأوقاف المصري

رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يلتقي وزير الأوقاف المصري
26 أغسطس 2024 00:37

بحث معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، خلال لقائه معالي الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف المصري، سبل تعزيز الوعي المجتمعي بالدور المحوري الذي تلعبه المرأة في شتى مجالات الحياة، سواء كانت ثقافية أو دينية أو اجتماعية.
جاء اللقاء على هامش مشاركة المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة في فعاليات المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، في جمهورية مصر العربية الذي انطلق بالقاهرة الأحد تحت عنوان "دور المرأة في بناء الوعي".
يُعدّ المؤتمر، الذي ينظم تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الأول للواعظات، ويشارك فيه نحو 60 دولة، وأكثر من 100 شخصية ما بين وزراء ومفتين وممثلي الهيئات والمجالس والمؤسسات الإسلامية حول العالم، ويشهد حضورًا دوليًا كبيرًا من العلماء من مختلف أنحاء العالم.

وشارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة في افتتاح المؤتمر الذي ترأسه معالي الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية.
يأتي المؤتمر في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية لتعزيز الوعي المجتمعي بالدور المحوري الذي تلعبه المرأة.
يناقش المؤتمر ستة محاور هي: "دور المرأة في بناء الوعي الديني، ودور المرأة في بناء الوعي الثقافي، ودور المرأة في خدمة المجتمع، ودور المرأة في بناء الأسرة وتنشئة الطفل، والتجربة المصرية في تمكين المرأة، ودور المرأة في تعزيز قيم التسامح والتعايش وصنع وبناء السلام".

المصدر: وام
علي راشد النعيمي
المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة
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