الثلاثاء 27 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يهنئ الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة بدء العام الدراسي

رئيس الدولة
26 أغسطس 2024 08:30

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وجميع العاملين في قطاع التعليم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً التوفيق للجميع. 

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تعزز إجراءات السلامة لطلبة وطالبات المدارس
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة مولدوفا بذكرى استقلال بلادها

وقال سموه عبر منصة إكس:"أهنئ أبنائي وبناتي الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وجميع العاملين في قطاع التعليم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً التوفيق للجميع. التعليم ركن أساس في مسيرة تنمية بلادنا، ومنظومة متكاملة ومتطورة تقوم على التعاون بين الأسرة والمدرسة، والجمع بين المعرفة والأخلاق والتربية، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
العام الدراسي الجديد
الطلبة
محمد بن زايد
أولياء الأمور
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
شرطة دبي: وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث تدهور مركبة
علوم الدار
"شرطة دبي": وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث تدهور مركبة
اليوم 15:49
«خليفة التربوية»: إسهامات المرأة الإماراتية بارزة في التنمية الوطنية
علوم الدار
«خليفة التربوية»: إسهامات المرأة الإماراتية بارزة في التنمية الوطنية
اليوم 19:33
أمطار الخير على مناطق متفرقة في مدينة العين
علوم الدار
أمطار الخير على مناطق متفرقة في مدينة العين
اليوم 19:14
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 19:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©