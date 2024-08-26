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علوم الدار

رئيس الدولة يوجه رسالة صوتية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

رئيس الدولة
26 أغسطس 2024 09:55

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، رسالة صوتية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024 ـ 2025 ..هنأ خلالها الطلبة والمعلمين وجميع العاملين في قطاع التعليم في الدولة.

وأكد سموه، خلال الرسالة، أهمية التعاون بين الأسر والمدارس، موضحاً أن تكامل الأدوار بين أولياء الأمور والمعلمين يسهم في توفير بيئة مناسبة لنجاح أبنائنا الطلبة.

كما شدد سموه على ضرورة جعل القيم المستمدة من موروثنا الإماراتي الأصيل، البوصلة التي توجه سلوكنا سواء عبر "الإنترنت" أو في حياتنا اليومية.. مؤكداً أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بوعٍ ومسؤولية لتحقيق الفائدة المرجوة.

  • رئيس الدولة يوجه رسالة صوتية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد

 

وفيما يلي نص رسالة صاحب السمو رئيس الدولة بهذه المناسبة:

  "أبنائي وبناتي الطلبة.. وجميع المعلمين والعاملين في قطاع التعليم في الدولة.. أهنئكم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ".

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"عيالي.. بدايةً .. أريد من كل واحد منكم أن يكون قدوة طيبة في مدرسته وبيته.. قدوة في احترام وتقدير معلميكم ووالديكم".

"أبنائي وبناتي.. أنتم مستقبل هذا الوطن .. والتعليم عنصر أساسي في مسيرة تنمية بلادنا..حاضرها ومستقبلها".

"واليوم أصبحت.. التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أدوات مهمة في تطوير العملية التعليمية، لكن الأهم أنكم تستخدمونها بمسؤولية ووعٍ لتحقيق الفائدة المرجوة منها".

"ومن المهم أن.. نركز على التعاون بين الأسر والمدارس..فتكامل الأدوار بين أولياء الأمور والمعلمين.. يسهم في توفير بيئة مناسبة لنجاح أبنائنا".

 "وأريد .. أؤكد على التربية والحفاظ على قيمنا المستمدة من موروثنا الإماراتي الأصيل.. وأن تكون هذه القيم هي البوصلة التي توجه سلوكنا..سواء عبر الإنترنت أو في حياتنا اليومية".

"بارك الله فيكم أبنائي وبناتي .. وأتمنى لكم عاماً دراسياً موفقاً وناجحاً للجميع".

 

المصدر: وام
العام الدراسي الجديد
رئيس الدولة
الطلبة
الإمارات
العودة إلى المدارس
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