محمد بن راشد: نتفاءل بعام أكاديمي جديد يحمل الخير والعلم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، أن بداية العام الدراسي هي بداية لحياة جديدة في مجتمعنا.

وأكد سموه: نتفاءل بمدارسنا المليئة بكوادرنا المستقبلية التي نراهن عليها. ونتفاءل بعام أكاديمي جديد يحمل الخير والعلم والازدهار لنا جميعاً.

وقال سموه عبر منصة إكس:"بداية العام الدراسي .. بداية لحياة جديدة في مجتمعنا .. وانطلاقة لمسيرة علمية لأبنائنا .. ورحلة جديدة في بحور العلم والمعرفة لطلابنا .. نتفاءل ببداية العام الدراسي .. ونتفاءل بمدارسنا المليئة بكوادرنا المستقبلية التي نراهن عليها.. ونتفاءل بعام أكاديمي جديد يحمل الخير والعلم والازدهار لنا جميعاً بإذن الله" .