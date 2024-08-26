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علوم الدار

محمد بن راشد: نتفاءل بعام أكاديمي جديد يحمل الخير والعلم

محمد بن راشد
26 أغسطس 2024 11:08

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، أن بداية العام الدراسي هي بداية لحياة جديدة في مجتمعنا.

وأكد سموه: نتفاءل بمدارسنا المليئة بكوادرنا المستقبلية التي نراهن عليها. ونتفاءل بعام أكاديمي جديد يحمل الخير والعلم والازدهار لنا جميعاً.

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وقال سموه عبر منصة إكس:"بداية العام الدراسي .. بداية لحياة جديدة في مجتمعنا .. وانطلاقة لمسيرة علمية لأبنائنا .. ورحلة جديدة في بحور العلم والمعرفة لطلابنا .. نتفاءل ببداية العام الدراسي .. ونتفاءل بمدارسنا المليئة بكوادرنا المستقبلية التي نراهن عليها.. ونتفاءل بعام أكاديمي جديد يحمل الخير والعلم والازدهار لنا جميعاً بإذن الله" .

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
العام الدراسي الجديد
الإمارات
محمد بن راشد
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