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علوم الدار

منصور بن زايد: رسالة رئيس الدولة بمناسبة العام الدراسي الجديد تعبر عن رؤية سموه الشاملة للتعليم

منصور بن زايد
26 أغسطس 2024 12:47

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن الرسالة الأبوية التي وجهها رئيس الدولة بمناسبة العام الدراسي الجديد، تعبر عن رؤية سموه الشاملة للتعليم وتجسد الاهتمام الذي توليه القيادة لهذا القطاع الحيوي.

وقال سموه عبر منصة إكس:"الرسالة الأبوية التي وجهها رئيس الدولة بمناسبة العام الدراسي الجديد..تعبر عن رؤية سموه الشاملة للتعليم وتجسد الاهتمام الذي توليه القيادة لهذا القطاع الحيوي..وبهذه المناسبة نهنئ أبناءنا الطلبة والكوادر التعليمية والتربوية ونأمل أن يكون هذا العام حافلاً بالنجاح للجميع".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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