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علوم الدار

"الصحة" تواصل جهودها للكشف المبكر عن السمنة لدى طلبة المدارس ومكافحتها

"الصحة" تواصل جهودها للكشف المبكر عن السمنة لدى طلبة المدارس ومكافحتها
26 أغسطس 2024 15:28

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حزمة ورش تدريبية لتطوير كفاءات الكوادر الصحية المدرسية وتحسين مهاراتهم المعرفية بهدف ضمان دقة وموثوقية البيانات الصحية للطلاب وذلك دعماً للبرنامج الوطني لمكافحة السمنة لدى الأطفال واليافعين وفي إطار استراتيجيتها لتحسين صحة الأجيال.

ركزت الورش - التي عقدت في مقر الوزارة بدبي والشارقة ومعهد تدريب المعلمين بعجمان - على تدريب كادر التمريض المدرسي والكادر المساند من معلمي التربية البدنية على كيفية تسجيل القياسات الإنثروبومترية لطلاب المدارس من سن 5 إلى 17 سنة وذلك بهدف وضع بروتوكولات موحدة لجمع البيانات المتعلقة بالرصد المبكر لمؤشرات السمنة لدى الفئات العمرية المستهدفة على المستوى الوطني وتحليلها مما يسهم في تعزيز فعالية السياسات الصحية الوقائية واتخاذ قرارات مبنية على أدلة علمية دقيقة في مجال الصحة العامة.

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وأكد الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة أن هذه الورش التدريبية تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز صحة المجتمع وتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لمكافحة السمنة لدى الأطفال ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تزويد الكوادر الصحية المدرسية بأحدث المعارف والمهارات اللازمة لتقديم رعاية صحية متميزة للأطفال.

المصدر: وام
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
طلبة الإمارات
السمنة
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