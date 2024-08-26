كاشطة بحرية ذكية، تجمع المخلفات العائمة في خور دبي والقنوات المائية للإمارة تقدمها بلدية دبي. تم إنتاجها محليا بأيد إماراتية بالتعاون مع مصنع "الختَّال" لصناعة القوارب، تعمل من خلال جهاز تحكم عن بعد وبدون طاقم على متنها.

تتميز الكاشطة بنظام مسح بحري ذكي، يُمكّنها من التعرف على مواقع المخلفات والمباشرة في عملية إزالتها، ونظام تفاعلي يمنع التصادم بشكل تلقائي، إضافة إلى إنتاجية عالية تمكّنها من جمع ونقل ألف كيلوغرام من المخلفات البحرية العائمة، فضلا عن كونها صديقة للبيئة.

تسخّر بلدية دبي كافة جهودها وإمكانياتها لتقديم خدمات بلديّة متكاملة وفعّالة، وفق أعلى المستويات لتقليل التلوث البحري الذي تسببه المخلفات العائمة، بما يحافظ على استدامة البيئة البحرية والطبيعية في الإمارة.

تُخصص البلدية أيضا فريقا لمتابعة نظافة القنوات المائية والخيران التي يبلغ طولها أكثر من 35 كيلومترا، يتكون من 12 كابتن بحري، و25 عامل وبحَّار، و12 آلية بحرية لتأدية مختلف مهام التنظيف اليومي، وفق خطة عمل ومتابعات ميدانية مستمرة.





كاشطة بحرية ذكية من بلدية دبي لجمع المخلفات العائمة



تقرير: ناصر الرميثي #مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/AxMLzWh63v — علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) August 25, 2024