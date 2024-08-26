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علوم الدار

الطقس صحو نهاراً رطب ليلاً غدا

أبوظبي
26 أغسطس 2024 18:00

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الساحلية.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 18:03، والجزر الأول عند الساعة 02:13.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً كذلك. يحدث المد الأول عند الساعة 14:30 والمد الثاني عند الساعة 06:00، والجزر الأول عند الساعة 09:34 والجزر الثاني عند الساعة 22:37.

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المصدر: وام
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