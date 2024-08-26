الثلاثاء 27 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الخارجية" والحرس الوطني ينفذان رابع مهمة إسعاف جوي

"الخارجية" والحرس الوطني ينفذان رابع مهمة إسعاف جوي
26 أغسطس 2024 20:33

قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الحرس الوطني، المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بتنفيذ رابع مهمة إسعاف جوي لمصابة تعرضت لحادث مروري بليغ مع عائلتها في سلطنة عمان الشقيقة نتج عنه وقوع إصابات بليغة.
وبتعاون ودعم السلطات العمانية، تم تنفيذ عملية الإسعاف الجوي للمصابة من سلطنة عمان الشقيقة بعد تلقيها العلاج في مستشفى نزوى في سلطنة عمان إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في دولة الإمارات عبر طائرة البحث والإنقاذ لاستكمال علاجها برفقة عائلتها.
في هذا الصدد، تثمن وزارة الخارجية جهود السلطات العمانية ودورهم البارز في تقديم الدعم لسفارة دولة الإمارات في مسقط بهدف إنجاح مهمة الإسعاف الجوي. 
وتؤكد وزارة الخارجية على جميع المسافرين ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء السفر براً، والالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة المرورية، والتقيد بالسرعة المحددة للطريق وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

أخبار ذات صلة
بيان وزارة الخارجية الإماراتية بشأن المحادثات حول الأزمة في السودان
تنبيه لمواطني الدولة المتواجدين في بانكوك
المصدر: وام
وزارة الخارجية
الحرس الوطني
إسعاف جوي
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
23 أغسطس 2024
شرطة دبي: وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث تدهور مركبة
علوم الدار
"شرطة دبي": وفاة طالب وإصابة 11 آخرين في حادث تدهور مركبة
اليوم 15:49
«خليفة التربوية»: إسهامات المرأة الإماراتية بارزة في التنمية الوطنية
علوم الدار
«خليفة التربوية»: إسهامات المرأة الإماراتية بارزة في التنمية الوطنية
اليوم 19:33
أمطار الخير على مناطق متفرقة في مدينة العين
علوم الدار
أمطار الخير على مناطق متفرقة في مدينة العين
اليوم 19:14
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 19:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©