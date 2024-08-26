"الخارجية" والحرس الوطني ينفذان رابع مهمة إسعاف جوي

قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الحرس الوطني، المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بتنفيذ رابع مهمة إسعاف جوي لمصابة تعرضت لحادث مروري بليغ مع عائلتها في سلطنة عمان الشقيقة نتج عنه وقوع إصابات بليغة.

وبتعاون ودعم السلطات العمانية، تم تنفيذ عملية الإسعاف الجوي للمصابة من سلطنة عمان الشقيقة بعد تلقيها العلاج في مستشفى نزوى في سلطنة عمان إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في دولة الإمارات عبر طائرة البحث والإنقاذ لاستكمال علاجها برفقة عائلتها.

في هذا الصدد، تثمن وزارة الخارجية جهود السلطات العمانية ودورهم البارز في تقديم الدعم لسفارة دولة الإمارات في مسقط بهدف إنجاح مهمة الإسعاف الجوي.

وتؤكد وزارة الخارجية على جميع المسافرين ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء السفر براً، والالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة المرورية، والتقيد بالسرعة المحددة للطريق وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.