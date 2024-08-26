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علوم الدار

«ايدج» تعرض أحدث أسلحتها الذكية في معرض مصر الدولي للطيران

«ايدج» تعرض أحدث أسلحتها الذكية في معرض مصر الدولي للطيران
27 أغسطس 2024 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، في معرض مصر الدولي للطيران، الحدث الرائد في قطاع الطيران في أفريقيا والشرق الأوسط، والذي سيقام في مطار العلمين الدولي في مدينة الضبعة قرب مرسى مطروح في مصر بين يومي 3 و5 سبتمبر 2024. وستعرض «إيدج» خلال المعرض الافتتاحي مجموعة من الأسلحة الذكية الديناميكية الرائدة للقطاع، بما يشمل الأسلحة الانزلاقية الموجهة المتقدمة، والذخائر الموجهة بدقة المثبتة ميدانياً، وصواريخ الدفاع الجوي المتقدمة. كما ستلقي المجموعة الضوء على عدد من الطائرات المسيّرة متعددة المهام والمصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات الأمنية والعملياتية المتميزة للمنطقة. وضمن مجال الأسلحة الذكية، ستعرض إيدج مجموعة «ديزرت ستينغ» من الأسلحة الانزلاقية الموجهة، ومجموعتي «ثندر» و«راش» من الذخائر الموجهة بدقة وعالية الفعالية من حيث التكلفة، ومجموعة «الطارق» من الذخائر المعيارية الموجهة بدقة والمناسبة لكل الأحوال الجوية في النهار والليل، ونظام «سكاي نايت» لصواريخ الدفاع الجوي من الطبقة القريبة القابلة للنشر السريع. كما ستبرز مجموعة ايدج سلسلة «كيو إكس» من الذخائر الجوالة المروحية الرباعية ومجموعة الذخائر الجوالة للضربات السريعة من طراز «شادو».ش

إيدج
مصر للطيران
التكنولوجيا المتقدمة
مصر
الطيران
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